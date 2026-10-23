Quảng Ngãi tăng tốc giải ngân đầu tư công, siết trách nhiệm chủ đầu tư

Các đơn vị thi công huy động máy móc, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: CX)

Theo kết quả giải ngân vốn đầu tư công được Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi công bố, tính đến ngày 15/10, có 86 trong tổng số 109 chủ đầu tư đạt tỷ lệ giải ngân bằng hoặc cao hơn mức bình quân chung cả nước. Một số đơn vị đã giải ngân trên 90%, thậm chí hoàn thành toàn bộ kế hoạch vốn được giao. Tuy nhiên, vẫn còn 23 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân 63,8% của cả nước tại cùng thời điểm.

Ở nhóm có kết quả tích cực, một số địa phương như Cẩm Thành, Sa Huỳnh, Đăk Côi, Trà Bồng và Bình Chương ghi nhận tiến độ giải ngân cao. Trong khối sở, ngành, Sở Xây dựng đạt hơn 96%, còn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt gần 72%.

Ngược lại, không ít đơn vị vẫn gặp khó khăn trong việc đưa nguồn vốn vào thực hiện các dự án. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được giao hơn 218 tỷ đồng nhưng mới giải ngân gần 85 tỷ đồng, tương đương khoảng 39%. Sở Nông nghiệp và Môi trường giải ngân gần 27 tỷ đồng trên tổng số hơn 104 tỷ đồng, đạt khoảng 26%.

Đáng chú ý, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh được giao hơn 37 tỷ đồng nhưng mới giải ngân gần 1,8 tỷ đồng, tương đương 4,7% kế hoạch. Đây là tỷ lệ thấp nhất trong số 109 chủ đầu tư được giao vốn năm 2026 tại thời điểm thống kê.

Tình trạng giải ngân chậm cũng xuất hiện ở một số địa phương. Phường Đăk Cấm mới giải ngân hơn 23% kế hoạch vốn; xã Đăk Pxi đạt hơn 20%. Những kết quả này cho thấy khoảng cách đáng kể về năng lực tổ chức thực hiện giữa các đơn vị, trong bối cảnh thời gian còn lại của năm không nhiều.

Theo thông tin từ Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi, năm 2026, tỉnh được giao hơn 7.720 tỷ đồng vốn đầu tư công. Để hoàn thành kế hoạch, địa phương đặt mục tiêu giải ngân toàn bộ phần vốn kéo dài trước ngày 31/12/2026 và hoàn thành giải ngân vốn năm 2026 trước ngày 31/1/2027.

Với khối lượng vốn còn phải giải ngân lớn, tiến độ triển khai các dự án trong những tháng cuối năm sẽ có ý nghĩa quyết định đối với khả năng hoàn thành mục tiêu chung. Việc chậm giải ngân không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ thi công mà còn làm giảm hiệu quả huy động nguồn lực ngân sách cho phát triển hạ tầng và kinh tế địa phương.

Trước tình trạng trên, Quảng Ngãi đang chuyển trọng tâm sang các giải pháp thúc đẩy tiến độ theo từng dự án, đồng thời tăng cường kiểm tra và trách nhiệm của các đơn vị được giao quản lý vốn.

Tỉnh yêu cầu những chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp khẩn trương xác định nguyên nhân, làm rõ các vướng mắc và xây dựng phương án xử lý cụ thể. Tiến độ thực hiện phải được lượng hóa theo từng tuần, từng tháng để thuận tiện theo dõi, đánh giá và kịp thời điều chỉnh khi phát sinh vấn đề.

Một trong những giải pháp trọng tâm là triển khai chiến dịch “100 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công”. Theo đó, các đơn vị phải chủ động rà soát từng dự án, tập trung tháo gỡ những khâu đang cản trở tiến độ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để đẩy nhanh quá trình thực hiện.

Đối với những dự án không có khả năng sử dụng hết số vốn đã bố trí, tỉnh yêu cầu rà soát để đề xuất điều chuyển sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn và khả năng giải ngân tốt hơn. Cách làm này nhằm hạn chế tình trạng vốn bị tồn đọng tại các dự án chậm tiến độ, trong khi những công trình có khả năng triển khai lại thiếu nguồn lực.

Đáng chú ý, từ tháng 10/2026, tỉnh áp dụng chấm điểm KPI đối với kết quả giải ngân vốn ngân sách nhà nước. Kết quả thực hiện sẽ được sử dụng làm căn cứ đánh giá người đứng đầu, cán bộ phụ trách và các cá nhân có liên quan. Đây là bước siết chặt kỷ luật thực thi, hướng đến việc xác định rõ trách nhiệm thay vì chỉ đánh giá kết quả chung của từng đơn vị.

Giải ngân vốn đầu tư công được Quảng Ngãi xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, bên cạnh việc đôn đốc tiến độ, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao chất lượng chuẩn bị và tổ chức thực hiện dự án, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả thực chất.

Từ nay đến cuối năm, thách thức của Quảng Ngãi không chỉ nằm ở việc hoàn thành các chỉ tiêu giải ngân, mà còn ở khả năng xử lý dứt điểm những điểm nghẽn khiến dự án đình trệ. Việc kết hợp rà soát tiến độ, điều chuyển vốn linh hoạt và gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện sẽ là những yếu tố quan trọng để tỉnh tăng tốc giải ngân, hạn chế lãng phí nguồn lực và tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.