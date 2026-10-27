Quảng Ngãi tăng kiểm soát tàu cá, minh bạch nguồn gốc thủy sản

Ngày 27/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Trọng tâm là quản lý chặt đội tàu cá, kiểm soát hoạt động khai thác, thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản và kiên quyết không để phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Hoạt động khai thác thủy sản tại Quảng Ngãi được tăng cường giám sát nhằm bảo đảm tuân thủ quy định về chống khai thác IUU.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi, các đơn vị liên quan phải rà soát, đối chiếu dữ liệu tàu cá tại địa phương với cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase), bảo đảm thông tin về đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác, thiết bị giám sát hành trình (VMS) và tình trạng hoạt động của từng tàu được cập nhật đầy đủ, chính xác.

Các địa phương có trách nhiệm phân loại tàu đủ điều kiện, chưa đủ điều kiện hoạt động, tàu ngừng hoạt động, tàu đã xóa đăng ký và những trường hợp cần quản lý riêng. Đồng thời, phân công lực lượng theo dõi vị trí neo đậu, giám sát tàu có nguy cơ vi phạm IUU, tàu chưa đủ điều kiện khai thác và tàu nhiều năm không trở về địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển yêu cầu khẩn trương rà soát các tàu chưa có giấy phép, giấy phép hết hạn hoặc thông tin chưa thống nhất; hướng dẫn chủ tàu hoàn thiện hồ sơ, giải quyết thủ tục đúng quy định, không tự đặt thêm giấy tờ hay điều kiện ngoài quy định hiện hành.

Công tác kiểm soát tàu cá ra, vào cảng phải gắn với hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT). Thông tin trên hệ thống cần được đối chiếu thường xuyên với hồ sơ tại cảng và kết quả kiểm soát thực tế. Công an, Bộ đội Biên phòng và các tổ công nghệ số được huy động phối hợp rà soát, cập nhật dữ liệu đến tận thôn, tổ dân phố, phấn đấu cơ bản hoàn thành từ nay đến cuối năm 2026.

Cùng với quản lý đội tàu, tỉnh yêu cầu tăng cường giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng, đối chiếu với nhật ký khai thác, dữ liệu tàu ra, vào cảng, VMS và eCDT. Những trường hợp có dấu hiệu bất thường về hành trình, thời gian, sản lượng, loài thủy sản hoặc địa điểm bốc dỡ phải được xác minh trước khi giải quyết hồ sơ.

Lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động khai thác thủy sản.

Các cơ quan chức năng không xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản đối với hồ sơ không đủ điều kiện; xử lý những hành vi khai báo sai sản lượng, hợp thức hóa nguồn gốc thủy sản khai thác bất hợp pháp. Đối với tàu cá “ba không” (không đăng ký, không đăng kiểm đối với tàu thuộc diện phải đăng kiểm, không có giấy phép khai thác thủy sản), địa phương phải xác định rõ hiện trạng, nguyên nhân và biện pháp quản lý, xử lý, không để tiếp tục khai thác trái quy định.

Việc giám sát thiết bị VMS cũng được chú trọng. Các địa phương phải rà soát tình trạng lắp đặt, hoạt động của thiết bị trên từng tàu thuộc diện bắt buộc; xác minh trường hợp mất kết nối, có dấu hiệu vượt ranh giới cho phép hoặc có hành trình bất thường để kịp thời lập hồ sơ xử lý.

Về hạ tầng, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu nghiên cứu bố trí nguồn lực đầu tư cảng cá, đáp ứng yêu cầu quản lý, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Đối với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của ba cảng Mỹ Á, Tịnh Hòa và Lý Sơn, các đơn vị liên quan phải rà soát căn cứ pháp lý, làm rõ sự cần thiết trước khi tham mưu UBND tỉnh.

Việc siết chặt quản lý tàu cá, minh bạch dữ liệu khai thác và kiểm soát nguồn gốc thủy sản là những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao trách nhiệm của các chủ thể trong chuỗi khai thác, thu mua và tiêu thụ. Qua đó, Quảng Ngãi hướng tới quản lý nghề cá theo quy định, hạn chế vi phạm IUU và tạo nền tảng cho phát triển thủy sản bền vững.