Quảng Ngãi tăng cường kĩ năng cứu nạn trong mùa mưa lũ

Ban tổ chức giới thiệu nội dung chuẩn bị vật chất, phương tiện, quân tư trang của các đội phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho lớp tập huấn

Trong 2 ngày 21 và 22.9, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tập huấn công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2026 cho 141 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, lực lượng xung kích kiêm nhiệm và nhân viên lái xe, lái tàu, xuồng, ca nô thuộc các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Nội dung tập huấn tập trung trang bị kiến thức cơ bản về các loại hình thiên tai; phương pháp phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả; kĩ năng sơ cấp cứu, tìm kiếm, cứu nạn người và phương tiện trên sông, suối, trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia tập huấn các kĩ năng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Cùng với đó, các học viên được hướng dẫn chuẩn bị vật chất, phương tiện, quân tư trang cho các đội phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Các nội dung về tổ chức đội hình, hạ đạt mệnh lệnh, tổ chức hành quân, cơ động lực lượng và phương tiện đến khu vực xảy ra thiên tai được huấn luyện thống nhất, sát với yêu cầu thực tế. Qua đó, nâng cao khả năng xử trí tình huống, bảo đảm công tác chỉ huy, hiệp đồng và cơ động lực lượng nhanh chóng, chặt chẽ, an toàn.

Lực lượng cứu nạn được huấn luyện kĩ năng bảo đảm an toàn khi vận hành phương tiện đường thủy

Đợt tập huấn chú trọng nội dung chuyên ngành đường thủy, gồm phương pháp hạ thủy tàu, xuồng; kĩ thuật vận hành và bảo đảm an toàn phương tiện. Lực lượng tham gia được hướng dẫn kĩ năng lái tàu, xuồng, ca nô trên sông và trên biển, đáp ứng yêu cầu cơ động trong điều kiện mưa lũ, nước chảy xiết và thời tiết phức tạp.

Cán bộ, chiến sĩ thực hành kĩ năng xử trí tình huống trong công tác cứu nạn

Thông qua tập huấn, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi góp phần nâng cao khả năng làm chủ phương tiện, kĩ năng xử trí tình huống và năng lực phối hợp, hiệp đồng của lực lượng.

Qua đó, chủ động triển khai nhanh lực lượng, phương tiện khi có thiên tai, sự cố, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân và địa bàn.