Quảng Ngãi: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 28/10/2026 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có nhiều chuyển biến tích cực, các sở, ngành, địa phương (xã, phường, đặc khu) và các cơ quan chức năng liên quan đã phát huy vai trò, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản, phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản, góp phần bảo vệ, khai thác sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nắm bắt tình hình, theo dõi kiểm soát địa bàn, quản lý và bảo vệ khoáng sản của một số ngành và chính quyền địa phương chưa chặt chẽ và chưa thường xuyên liên tục dẫn đến tình trạng thiếu hụt khoáng sản làm vật liệu xây dựng trong thời gian qua; việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan của một số tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản còn chưa cao, dẫn đến các vi phạm; một số địa phương còn để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, thất thu ngân sách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền chủ trì buổi làm việc với Sở Công Thương và các sở, ngành liên quan về công tác quản lý nhà nước đối với tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh, ngày 2/10/2026. Ảnh: quangngai.gov.vn

Nhằm tăng cường trách nhiệm của các sở, ngành, chính quyền địa phương, cơ sở và cơ quan chức năng, đơn vị có liên quan nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung.

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Thuế tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực địa chất, khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Cơ quan, đơn vị, địa phương nào buông lỏng lãnh đạo, quản lý để xảy ra vi phạm về quản lý tài nguyên khoáng sản, không cương quyết xử lý sau khi phát hiện phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về tổ chức quản lý tài nguyên khoáng sản theo chức năng nhiệm vụ được giao; không để xảy ra sai phạm, chậm xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi được giao chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các xã, phường, đặc khu rà soát, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung, thay thế các văn bản có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về khoáng sản bảo đảm phù hợp trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới; thực hiện tốt công tác đánh giá trữ lượng khoáng sản, tham mưu UBND tỉnh Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh. Nâng cao trách nhiệm, chất lượng thẩm định, tham mưu UBND tỉnh cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khai thác các mỏ khoáng sản, bảo đảm tiến độ cung ứng khoáng sản phục vụ các công trình trọng điểm của Quốc gia, công trình trọng điểm của tỉnh, công trình đầu tư công và công trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, các đơn vị, UBND các xã, phường, đặc khu theo dõi chặt chẽ việc quản lý, sử dụng đối với trữ lượng đất, đá được nâng công suất, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu các dự án đầu tư công, dự án quan trọng, trọng điểm của tỉnh; trường hợp chưa đủ thì tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo việc nâng công suất các mỏ đất, đá đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; trường hợp đề nghị điều chỉnh công suất khai thác mỏ được cung cấp cho các công trình, dự án quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 1a Điều 55 Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024 ngoài thành phần hồ sơ theo quy định của pháp luật, thì hướng dẫn chủ đầu tư công trình, dự án phải có Văn bản đề xuất mỏ áp dụng cơ chế đặc thù (chủ mỏ, vị trí mỏ), loại vật liệu, khối lượng cần cung cấp cho công trình, dự án và thời gian áp dụng cơ chế đặc thù.

Theo Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh), toàn tỉnh Quảng Ngãi có 750 mỏ khoáng sản làm vật liệu thông thường. Ảnh: Thành Vân

Sở Công Thương được giao tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản ở khu vực thi công các hạng mục công trình, dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu triển khai hiệu quả công tác quản lý, giám sát chặt chẽ việc thu hồi, vận chuyển, sử dụng khoáng sản, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí, tiêu cực và thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường trong suốt quá trình triển khai, ưu tiên sử dụng khoáng sản này để phục vụ thi công các công trình, dự án trọng điểm quốc gia và các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh hoặc các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu hướng dẫn các Chủ đầu tư, nhà đầu tư lập thủ tục hồ sơ khai thác khoáng sản, đảm bảo nguồn vật liệu cho các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo tiến độ. Chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tiếp nhận và quản lý đối với trường hợp bãi thải, bãi chứa khoáng sản nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tập trung tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện việc cấp, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản (nhóm III, nhóm IV) đối với các khu vực mỏ trúng đấu giá, khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh để cung cấp nguyên vật liệu xây dựng (đá, đất san lấp, cát sỏi) cho các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng của quốc gia và của tỉnh, các dự án đầu tư công, công trình xây dựng khẩn cấp (đê điều), công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội đang triển khai, thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh và công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản ở các xã, phường, đặc khu để kịp thời tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hoặc thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đối với những mỏ khai thác khoáng sản không hiệu quả; gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; khai thác vượt ranh giới về tọa độ, diện tích được cấp phép (nếu có); khai thác không đúng thiết kế được phê duyệt; khai thác không đảm bảo an toàn; cố tình không thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước trong hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định; có biện pháp, chế tài, kiên quyết xử lý nghiêm các chủ mỏ không chấp hành quy định, nhất là vấn đề “găm hàng”, “đẩy giá” hoặc gây cản trở việc cung ứng vật liệu cho các công trình, dự án đầu tư công; đồng thời, lưu ý các chủ mỏ phải tập trung ưu tiên cung cấp khoáng sản làm vật liệu xây dựng để đảm bảo phục vụ thi công các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, nhất là các công trình đầu tư công, trọng điểm.

Ngoài ra, Sở Công Thương có nhiệm vụ chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, quản lý nguồn gốc, xuất xứ khoáng sản vận chuyển đi trên đường và tiêu thụ trên địa bàn tỉnh; kiên quyết xử lý nghiêm và kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền và kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm đến cấp có thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động khai thác, chế biến, thu mua, tàng trữ, kinh doanh, tập kết, vận chuyển khoáng sản trái phép, không có nguồn gốc hợp pháp. Theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương đơn vị có liên quan thực hiện nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị này; định kỳ hàng Quý tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét chỉ đạo đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

Theo Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh), toàn tỉnh có 750 mỏ khoáng sản làm vật liệu thông thường, bao gồm: 176 mỏ đá, 227 mỏ cát, 327 mỏ đất đồi làm vật liệu san lấp và 20 mỏ đất sét làm gạch ngói. Tổng tài nguyên dự báo đạt khoảng 300 triệu m³ đá, 50 triệu m³ cát và 350 triệu m³ đất san lấp.