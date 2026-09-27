Quảng Ngãi: Tạm giữ người đàn ông đốt nhà khiến cha ruột tử vong

Đối tượng Nông Hồng Quảng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA Quảng Ngãi.

Theo điều tra của Công an tỉnh Quảng Ngãi, lúc 21h ngày 23/9, sau khi uống rượu cùng một số người tại cửa hàng tạp hóa ở thôn Suối Lau, Quảng trở về nhà và thấy nhà cửa bừa bộn. Bực tức vì cha ruột là ông N.V.T. (70 tuổi) không dọn dẹp, Quảng gọi điện cho em gái và anh trai, yêu cầu đến đón ông T. về ở cùng nhưng không được đáp ứng.

Sau đó, Quảng nảy sinh ý định đốt nhà. Đối tượng lấy một can xăng còn hơn 20 lít đổ xuống nền nhà, để xăng chảy lan ra nhiều khu vực, trong đó có giường nơi ông T. đang nằm.

Quảng tiếp tục đi ra phía sau bếp, dùng bật lửa châm vào khu vực có xăng rồi bỏ chạy. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, trong khi ông T. vẫn nằm trên giường.

Phát hiện cháy, hàng xóm xung quanh chạy đến dập lửa. Khi đám cháy được khống chế, mọi người phát hiện ông T. đã tử vong tại giường ngủ.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và điều tra vụ việc.

Tại cơ quan công an, Nông Hồng Quảng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ.