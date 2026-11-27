Sóng lớn, biển động tại khu vực bãi biển Mỹ Khê trong chiều 27.11

Chiều 27.11, ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi) thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh mất tích khi tắm biển.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, nhóm 6 học sinh Trường THCS An Phú 2 (xã An Phú) rủ nhau đến bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê để tắm. Sau khi tắm xong, 5 em đã lên bờ, riêng em B.V.T.M (SN 2012, thôn Tây Hà, xã An Phú) quay trở xuống biển để rửa cát thì bất ngờ bị sóng lớn cuốn trôi.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ phối hợp với chính quyền địa phương tìm kiếm nạn nhân

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Ngãi) nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương hai xã Tịnh Khê, An Phú cùng người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Ông Phạm Quốc Vương cho biết, khu vực nhóm học sinh xuống tắm nằm ngoài phạm vi quản lý bãi tắm của xã và đã được cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo cấm tắm. Đặc biệt, chiều 27.11, vùng biển này có sóng to, biển động, chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân và du khách không xuống tắm biển để bảo đảm an toàn.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu trực tiếp chỉ đạo rà soát, thống kê các khu vực ven biển, bãi tắm tự phát có nguy cơ mất an toàn; thực hiện cắm biển cảnh báo, rào chắn, bố trí lực lượng nhắc nhở, kiểm soát. Đồng thời, vận động các gia đình quản lý chặt chẽ con em, không để trẻ tự ý đi tắm, bơi tại những khu vực nguy hiểm, nhất là trong mùa mưa, bão, lũ.

UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, người đứng đầu chính quyền cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng trẻ em tử vong do đuối nước trên địa bàn mà không triển khai đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng ngừa, cảnh báo theo quy định.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm em B.V.T.M.