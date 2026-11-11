Quảng Ngãi sơ tán người dân tránh lũ, Đà Nẵng chủ động ứng phó với mưa lớn

Lũ gây chia cắt nhiều tuyến đường ở xã Bình Chương (Quảng Ngãi), chính quyền đã chủ động di dời dân, tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN

Lũ gây chia cắt nhiều tuyến đường ở xã Bình Chương (Quảng Ngãi), chính quyền đã chủ động di dời dân, tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN

UBND xã Bình Chương (Quảng Ngãi) chủ động di dời dân, tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN

UBND xã Bình Chương (Quảng Ngãi) chủ động di dời dân, tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN

Thuyền máy của người dân được chằng buộc che đậy, neo đậu an toàn trong khu vực bãi biển phường Sơn Trà, Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Thuyền máy của người dân được đưa vào bờ che đậy an toàn trong khu vực bãi biển phường Sơn Trà, Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Thuyền máy của người dân được chằng buộc che đậy, đưa lên vỉa hè trên đường. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Nhiều tàu cá của các tỉnh, thành phố được vào neo đậu tại vịnh Mân Quang để tránh biển động. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Tàu cá di chuyển về nơi neo đậu an toàn đúng quy định tại Âu thuyền Thọ Quang để tránh biển động. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Tàu cá neo đậu tránh biển động tại Âu thuyền Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng, trưa 11/11/2026. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Nhiều tàu cá của các tỉnh, thành phố được vào neo đậu tại Âu thuyền Thọ Quang và vịnh Mân Quang để tránh biển động. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN