Xã hộiMôi trường - Khí hậu

Quảng Ngãi sơ tán người dân tránh lũ, Đà Nẵng chủ động ứng phó với mưa lớn

Sáng 11/11/2026, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to; xuất hiện tình trạng ngập ở một số tuyến đường dân sinh, cầu, cống tràn, gây cô lập cục bộ ở nhiều khu vực. Cùng ngày, sóng lớn liên tục dâng cao, xô vào bờ tại khu vực ven các biển trung tâm thành phố Đà Nẵng. Nhiều tàu cá của các tỉnh, thành phố được vào neo đậu tại Âu thuyền Thọ Quang và vịnh Mân Quang để tránh biển động.

Báo Thể Thao & Văn Hóa - Thông tấn xã Việt Nam
1 liên quanGốc
Lũ gây chia cắt nhiều tuyến đường ở xã Bình Chương (Quảng Ngãi), chính quyền đã chủ động di dời dân, tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN

Lũ gây chia cắt nhiều tuyến đường ở xã Bình Chương (Quảng Ngãi), chính quyền đã chủ động di dời dân, tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN

Lũ gây chia cắt nhiều tuyến đường ở xã Bình Chương (Quảng Ngãi), chính quyền đã chủ động di dời dân, tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN

Lũ gây chia cắt nhiều tuyến đường ở xã Bình Chương (Quảng Ngãi), chính quyền đã chủ động di dời dân, tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN

UBND xã Bình Chương (Quảng Ngãi) chủ động di dời dân, tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN

UBND xã Bình Chương (Quảng Ngãi) chủ động di dời dân, tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN

UBND xã Bình Chương (Quảng Ngãi) chủ động di dời dân, tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN

UBND xã Bình Chương (Quảng Ngãi) chủ động di dời dân, tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN

Thuyền máy của người dân được chằng buộc che đậy, neo đậu an toàn trong khu vực bãi biển phường Sơn Trà, Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Thuyền máy của người dân được chằng buộc che đậy, neo đậu an toàn trong khu vực bãi biển phường Sơn Trà, Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Thuyền máy của người dân được đưa vào bờ che đậy an toàn trong khu vực bãi biển phường Sơn Trà, Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Thuyền máy của người dân được đưa vào bờ che đậy an toàn trong khu vực bãi biển phường Sơn Trà, Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Thuyền máy của người dân được chằng buộc che đậy, đưa lên vỉa hè trên đường. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Thuyền máy của người dân được chằng buộc che đậy, đưa lên vỉa hè trên đường. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Nhiều tàu cá của các tỉnh, thành phố được vào neo đậu tại vịnh Mân Quang để tránh biển động. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Nhiều tàu cá của các tỉnh, thành phố được vào neo đậu tại vịnh Mân Quang để tránh biển động. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Tàu cá di chuyển về nơi neo đậu an toàn đúng quy định tại Âu thuyền Thọ Quang để tránh biển động. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Tàu cá di chuyển về nơi neo đậu an toàn đúng quy định tại Âu thuyền Thọ Quang để tránh biển động. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Tàu cá neo đậu tránh biển động tại Âu thuyền Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng, trưa 11/11/2026. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Tàu cá neo đậu tránh biển động tại Âu thuyền Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng, trưa 11/11/2026. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Nhiều tàu cá của các tỉnh, thành phố được vào neo đậu tại Âu thuyền Thọ Quang và vịnh Mân Quang để tránh biển động. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Nhiều tàu cá của các tỉnh, thành phố được vào neo đậu tại Âu thuyền Thọ Quang và vịnh Mân Quang để tránh biển động. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Cao Nguyên - Trần Lê Lâm/ TTXVN

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/quang-ngai-so-tan-nguoi-dan-tranh-lu-da-nang-chu-dong-ung-pho-voi-mua-lon-20261111144239795.htm