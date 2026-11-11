Quảng Ngãi: Sơ tán khẩn cấp gần 400 người dân trong đêm do nguy cơ sạt lở núi

Ngày 11/11, ông Đinh Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh cho biết, địa phương vừa tổ chức di dời 115 hộ với gần 400 nhân khẩu sinh sống tại khu vực chân núi Đăk Rế, thuộc hai thôn Mường Hoong và Tăk Min, đến các điểm tránh trú an toàn.

Theo đó, trong hai ngày 9 và 10/11, trên địa bàn xã Ngọc Linh xuất hiện mưa lớn, lượng mưa ghi nhận gần 150mm. Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện khu vực núi Đăk Rế xuất hiện thêm nhiều vết nứt mới. Đáng chú ý, trước đó, vào năm 2025, khu vực này cũng từng xuất hiện các vết nứt. Hiện nay, địa hình có dấu hiệu sụt lún, nguy cơ sạt lở ngày càng đáng lo ngại.

Lực lượng chức năng khẩn trương sơ tán người dân đến nơi ở an toàn (ảnh UBND xã Ngọc Linh)

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền xã Ngọc Linh đã huy động lực lượng Công an, quân sự và cán bộ địa phương đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm.

Ngay trong đêm 10/11, 115 hộ với gần 400 người dân sinh sống sát chân núi thuộc hai thôn Mường Hoong và Tăk Min đã được đưa đến tránh trú tại hội trường UBND xã Ngọc Linh và nhà rông thôn Mường Hoong.

Để người dân yên tâm trong thời gian tránh trú, chính quyền địa phương đã chuẩn bị lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Đối với những hộ dân sinh sống xa khu vực chân núi, địa phương tiếp tục theo dõi tình hình, vận động và sẵn sàng tổ chức di dời khi cần thiết.

Ngay trong đêm 10/11, gần 400 người dân đã được đưa đến tránh trú tại hội trường xã và nhà rông thôn Mường Hoong (Ảnh UBND xã Ngọc Linh)

Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tại núi Đăk Rế, mưa lớn những ngày qua còn gây thiệt hại một số công trình, tài sản của người dân. Trong đó, một căn nhà bị hư hỏng; điểm trường mầm non thôn Đăk Bối đứng trước nguy cơ đất từ taluy dương phía sau đổ xuống. Nhiều tuyến đường giao thông trong các thôn cũng xuất hiện vết nứt, sạt lở, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Trước tình hình trên, UBND xã Ngọc Linh đã kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức khảo sát địa chất tại khu vực núi Đăk Rế, đánh giá mức độ nguy hiểm và đề xuất phương án xử lý, di dời người dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Việc khẩn trương sơ tán người dân trong đêm được xem là giải pháp cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản trước diễn biến mưa lớn còn phức tạp tại địa phương.