Quảng Ngãi sơ tán 115 hộ dân, 13 căn nhà bị tốc mái do thời tiết cực đoan

Chính quyền xã Ngọc Linh vận động người dân di dời đến nơi an toàn

Ngày 11-11, ông Đinh Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh, cho biết, mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều khu vực trên địa bàn xuất hiện các vết nứt, nguy cơ sạt lở đất ở mức cao. Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng khẩn trương vận động, sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng.

Di dời người dân đến nơi an toàn

Trong đó, khu vực Đăk Rế (thôn Mường Hoong) là nơi có nguy cơ sạt lở đáng lo ngại nhất khi xuất hiện nhiều vết nứt trên triền đồi, đe dọa trực tiếp đến 96 hộ với 336 nhân khẩu sinh sống dưới chân núi. Toàn bộ các hộ dân trong khu vực đã được vận động di dời đến tránh trú tại hội trường UBND xã. Tại thôn Tăk Min, 19 hộ dân cũng được đưa đến nhà rông của thôn để bảo đảm an toàn.

Không chỉ khu vực dân cư, mưa lớn còn gây ra nhiều điểm sạt lở, hư hỏng hạ tầng. Cụ thể, nền đất nhà ông A Hội (thôn Xa Úa) xuất hiện tình trạng đứt gãy, có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng. Đường nội thôn Xa Úa bị sạt lở tại khu vực cầu qua suối; tuyến đường Ngọc Nang - Tu Răng xuất hiện nhiều vết nứt. Đáng chú ý, khu vực taluy dương tại điểm trường mầm non thôn Đăk Bối cũng có nguy cơ sạt lở, đe dọa an toàn công trình.

Giông lốc gây thiệt hại nhà dân xã Long Phụng

Trước tình hình trên, UBND xã Ngọc Linh bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, bảo đảm chăn màn, thức ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân tại nơi tránh trú. Cùng với đó, địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở để kịp thời triển khai phương án di dời khi cần thiết.

Theo nhận định của UBND xã Ngọc Linh, khu vực Đăk Rế và tuyến Ngọc Nang - Tu Răng có nguy cơ sạt lở đồi, vùi lấp rất cao, không bảo đảm an toàn để người dân tiếp tục sinh sống lâu dài. Do đó, địa phương đã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khảo sát địa chất, xây dựng phương án di dời khẩn cấp và bố trí kinh phí tái định cư cho 96 hộ dân tại Đăk Rế cùng các hộ ở khu vực nguy hiểm. Đồng thời, đề xuất hỗ trợ khắc phục các điểm sạt lở giao thông, gia cố taluy tại trường mầm non Đăk Bối và ổn định đời sống người dân trong thời gian tránh trú.

Cũng trong diễn biến thời tiết cực đoan, tối 10-11, xã Long Phụng xuất hiện gió lốc khiến 13 căn nhà của người dân bị ảnh hưởng, tốc mái.

Ông Ngô Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Long Phụng, cho biết, ngay sau khi xảy ra gió lốc, chính quyền địa phương đã cử lực lượng đến hiện trường kiểm tra, nắm tình hình và thống kê thiệt hại. Lực lượng dân quân, công an cùng các lực lượng tại địa phương đã phối hợp hỗ trợ người dân khắc phục hư hỏng. Đến nay, công tác khắc phục gần như hoàn tất, giúp các hộ dân sớm ổn định sinh hoạt.

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, chính quyền xã Long Phụng tiếp tục kiểm tra các khu vực có nguy cơ mất an toàn, chủ động triển khai biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại do mưa lũ và gió lốc gây ra.

Hà Vy