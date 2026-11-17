Kiểm soát chặt hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản

Ngày 17/11, Phó giám đốc Sở Công Thương Quảng Ngãi Võ Minh Vương cho biết, đơn vị vừa có văn bản đề nghị các sở, ngành và địa phương phối hợp tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ngãi sẽ tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác tại các mỏ. (Ảnh: Lê Danh).

Động thái này nhằm thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và kiến nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản.

Theo đó, Sở Công Thương đề nghị Công an tỉnh, Sở Xây dựng, cơ quan Thuế, Chi cục Quản lý thị trường và chính quyền địa phương phối hợp, tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác, mua bán, tập kết và vận chuyển khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn.

Trong đó, Công an tỉnh giữ vai trò nòng cốt trong phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm. Lực lượng công an tăng cường nắm tình hình, tổ chức trinh sát, kịp thời phát hiện, triệt phá các tổ chức, nhóm đối tượng bảo kê, cảnh giới và tổ chức khai thác khoáng sản trái phép, nhất là tại khu vực giáp ranh, vùng sâu, vùng xa.

Vận chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc, khai thác trái phép sẽ bị xử lý nghiêm, tịch thu phương tiện. (Ảnh: Lê Danh).

Đáng chú ý, hoạt động mua bán, vận chuyển khoáng sản tại các mỏ được cấp phép, đặc biệt là mỏ áp dụng cơ chế đặc thù, không thông qua đấu giá, sẽ được tăng cường kiểm tra. Các hành vi mua bán hóa đơn, hợp thức hóa nguồn khoáng sản khai thác trái phép, gian lận và trốn thuế sẽ bị tập trung điều tra, xử lý nghiêm.

Cùng với đó, Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với công an và chính quyền địa phương tổ chức các đợt kiểm tra chuyên đề, kiểm soát nguồn gốc khoáng sản lưu thông trên thị trường, tại các cơ sở cưa xẻ đá, chế biến và bãi tập kết vật liệu xây dựng.

Các trường hợp kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ khoáng sản không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp sẽ bị xử lý theo quy định, kể cả tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.

Đối chiếu sản lượng khai thác với dữ liệu kê khai thuế

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền cho biết, địa phương đang tổ chức quản lý hoạt động khai thác và tiêu thụ khoáng sản là vật liệu xây dựng theo hướng công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Trong đó, bên cạnh việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác trên thực địa, địa phương sẽ siết chặt quản lý thuế và giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển cát, sỏi, đá, đất san lấp. Xử lý nghiêm tình trạng mua bán hóa đơn, lập hóa đơn không trung thực nhằm hợp thức hóa chứng từ đầu vào cho các công trình, dự án.

Cơ quan thuế sẽ đối soát dữ liệu khai thác thực tế với kê khai thuế, nhằm tránh gian lận, thất thu ngân sách. (Ảnh: Lê Danh).

Theo ông Hiền, cơ quan Thuế được yêu cầu phối hợp cung cấp thông tin về sản lượng kê khai, nộp thuế và tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của từng tổ chức được cấp phép khai thác. Đồng thời, đối chiếu sản lượng thực tế qua trạm cân, hệ thống dữ liệu số hóa với số liệu kê khai thuế để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường, ngăn chặn gian lận và thất thu ngân sách.

Đối với Sở Xây dựng, nhiệm vụ trọng tâm là rà soát hệ thống bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng; kiểm soát việc đăng ký, đăng kiểm và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với phương tiện khai thác, vận chuyển khoáng sản trên lòng sông, hồ. Cơ quan này cũng phải thường xuyên cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng sát thị trường, kiểm tra, xử lý tình trạng đầu cơ, găm hàng, tạo khan hiếm và đẩy giá vật liệu bất hợp lý.

Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và chủ đầu tư được yêu cầu kiểm soát chặt nguồn vật liệu cung ứng cho công trình, bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng. Đặc biệt, nghiêm cấm đưa khoáng sản từ các mỏ được cấp phép theo cơ chế đặc thù ra ngoài để kinh doanh thương mại. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp đối với toàn bộ khối lượng cát, đá sử dụng tại công trình.

Hành vi hợp thức hóa khoáng sản khai thác trái phép sẽ bị điều tra, xử lý nghiêm. (Ảnh: Lê Danh).

Đối với các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản, chỉ được phép hoạt động khi hoàn thành đầy đủ thủ tục về đất đai, bảo vệ môi trường và nghĩa vụ tài chính. Đồng thời, phải lắp đặt trạm cân, camera giám sát, thiết bị theo dõi hành trình, kết nối và truyền dữ liệu tự động theo quy định; công khai tọa độ, diện tích, thời gian hoạt động và số hiệu phương tiện tại khu vực mỏ.

Ở cấp cơ sở, UBND các xã, phường và đặc khu Lý Sơn có trách nhiệm bố trí lực lượng tuần tra, giám sát những khu vực tiềm ẩn nguy cơ khai thác trái phép; kiểm soát các tuyến đường mòn, lối mở dẫn vào khu vực có khoáng sản. Những bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng tự phát, không bảo đảm thủ tục đất đai phải được rà soát, xử lý, tháo dỡ theo quy định.

Đáng chú ý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, chậm phát hiện, xử lý vi phạm, khiến hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản trái phép kéo dài, gây mất an ninh trật tự hoặc thất thu ngân sách Nhà nước.