Ngày 2/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, nhằm bảo đảm nguồn cung phục vụ thi công các công trình, dự án trên địa bàn.

Quảng Ngãi siết quản lý khoáng sản, đảm bảo nguồn vật liệu cho các công trình, dự án (Ảnh: Lê Danh).

Theo chỉ thị, Sở Công thương được giao nâng cao trách nhiệm, chất lượng công tác thẩm định, tham mưu UBND tỉnh cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản; phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khai thác các mỏ, bảo đảm cung ứng vật liệu cho các công trình trọng điểm quốc gia, công trình trọng điểm của tỉnh, dự án đầu tư công và các công trình phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, cơ quan chức năng phối hợp với các địa phương theo dõi chặt chẽ việc quản lý, sử dụng trữ lượng đất, đá tại các mỏ được nâng công suất, bảo đảm đáp ứng nhu cầu của các dự án đầu tư công và công trình trọng điểm. Trường hợp nguồn cung chưa đáp ứng đủ nhu cầu, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét nâng công suất đối với các mỏ đủ điều kiện theo quy định.

Nguồn vật liệu tại các mỏ được yêu cầu ưu tiên cho các công trình, dự án trên địa bàn (Ảnh: Lê Danh).

UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân được cấp phép; đồng thời siết chặt công tác quản lý tài nguyên khoáng sản tại các xã, phường, đặc khu.

Các trường hợp khai thác không đúng thiết kế được phê duyệt, vượt ranh giới tọa độ, diện tích cấp phép, không bảo đảm an toàn hoặc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sẽ bị xử lý nghiêm. Đối với những mỏ hoạt động không hiệu quả, vi phạm nghiêm trọng, cơ quan chức năng xem xét kiến nghị thu hồi giấy phép theo quy định.

Đáng chú ý, tỉnh yêu cầu có biện pháp, chế tài xử lý nghiêm các chủ mỏ không chấp hành quy định, nhất là hành vi găm hàng, đẩy giá hoặc gây cản trở việc cung ứng vật liệu cho các công trình, dự án đầu tư công. Các chủ mỏ phải ưu tiên cung cấp khoáng sản làm vật liệu xây dựng phục vụ thi công các công trình trên địa bàn, đặc biệt là những dự án trọng điểm và công trình sử dụng vốn đầu tư công.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, thời gian qua, công tác theo dõi, kiểm soát địa bàn, quản lý và bảo vệ khoáng sản tại một số ngành, địa phương chưa chặt chẽ, thiếu thường xuyên, liên tục, dẫn đến tình trạng thiếu hụt khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Bên cạnh đó, việc chấp hành quy định pháp luật về khoáng sản của một số tổ chức, cá nhân được cấp phép còn hạn chế. Tình trạng khai thác vượt công suất, vượt ranh giới không gian bề mặt và độ sâu được cấp phép, khai thác không đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt vẫn xảy ra.

Một số địa phương còn để phát sinh tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép, gây thất thoát tài nguyên, thất thu ngân sách Nhà nước. Đây là những tồn tại cần sớm được chấn chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, đồng thời bảo đảm nguồn vật liệu ổn định, đáp ứng yêu cầu triển khai các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.