Tăng cường đôn đốc, xử lý các trường hợp chây ì nộp quỹ

Ngày 25/11, trao đổi với PV Báo Xây dựng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cho biết, tỉnh vừa có chỉ đạo tăng cường đôn đốc, triển khai thu Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn, bảo đảm hoàn thành kế hoạch được giao.

Quỹ sẽ chi cho ba hoạt động chính là ứng phó thiên tai; cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai và hoạt động phòng ngừa. (Ảnh: Lê Danh)

Theo đó, UBND tỉnh giao Quỹ Bảo vệ môi trường, Phát triển rừng và Phòng, chống thiên tai tỉnh (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) theo dõi, đôn đốc UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện thu, nộp quỹ năm 2025 và 2026. Đồng thời, kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu triển khai hiệu quả kế hoạch thu quỹ theo chỉ đạo của tỉnh; thường xuyên thông báo, đôn đốc các đơn vị, tổ chức kinh tế và người lao động chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ.

Đáng chú ý, các địa phương phải lập danh sách doanh nghiệp chưa nộp hoặc nộp chưa đủ quỹ trong hai năm 2025 và 2026, gửi Thuế tỉnh Quảng Ngãi để phối hợp rà soát, đôn đốc thực hiện.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai để cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân nắm rõ trách nhiệm, thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ đóng góp theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu triển khai hiệu quả kế hoạch thu quỹ theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Lê Danh)

Đối với những đơn vị, tổ chức cố tình chây ì, không thực hiện nghĩa vụ đóng quỹ, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ và Nghị định số 183/2026/NĐ-CP ngày 25/5/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 03/2022/NĐ-CP.

UBND cấp xã cũng phải định kỳ báo cáo tình hình thu quỹ trước ngày 5 hằng tháng (đối với tháng trước) về Quỹ Bảo vệ môi trường, Phát triển rừng và Phòng, chống thiên tai tỉnh để theo dõi, tổng hợp và đôn đốc.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đồng thời yêu cầu Thuế tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp cung cấp thông tin doanh nghiệp trên địa bàn, gồm tổng tài sản, đối tượng miễn, giảm thuế, địa chỉ và số điện thoại. Đây là cơ sở để chính quyền địa phương gửi thông báo, đôn đốc và phối hợp thu quỹ đúng quy định.

Thành lập 4 tổ công tác đôn đốc thu quỹ

Theo ông Trần Ngọc Trường Thịnh, Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường, Phát triển rừng và Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu thu quỹ năm 2025 và 2026, đơn vị đã chủ động thông báo đến các cơ quan, đơn vị có phát sinh nghĩa vụ đóng góp, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ thu.

Quảng Ngãi sẽ xử phạt đơn vị, tổ chức không nộp quỹ phòng chống thiên tai. (Ảnh: Lê Danh)

Đơn vị đã thành lập 4 tổ công tác, ban hành kế hoạch làm việc với một số xã, phường có số thu lớn ở khu vực phía Đông và phía Tây tỉnh. Qua đó, nắm bắt tình hình, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thu, nộp quỹ đối với địa phương và doanh nghiệp để phối hợp tháo gỡ.

Các tổ công tác cũng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của chính quyền cơ sở và doanh nghiệp; đồng thời theo dõi việc chấp hành quy định pháp luật, chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác thu, nộp quỹ.

Theo chỉ tiêu năm 2026, Quảng Ngãi có 98 cơ quan, đơn vị thực hiện thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai, với tổng số tiền hơn 29,6 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn thu từ các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn chiếm phần lớn, với hơn 24,5 tỷ đồng. Khoản thu này do UBND cấp xã tổ chức thu và chuyển nộp vào tài khoản của quỹ.

Các địa phương có chỉ tiêu thu lớn gồm phường Nghĩa Lộ, phường Cẩm Thành và các xã Thọ Phong, Bình Sơn, Vạn Tường, với số tiền từ gần 2 tỷ đồng đến hơn 5,4 tỷ đồng.

Việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc và xử lý vi phạm được kỳ vọng góp phần nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ đóng góp, bảo đảm nguồn lực phục vụ công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCTT, thủy lợi, đê điều: Tại Nghị định số 03/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều. Trong đó, hành vi vi phạm về đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai được quy định tại Điều 17, cụ thể: 1. Phạt tiền đối với hành vi không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai như sau: a, Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai dưới 300.000 đồng; b, Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai từ 300.000 đồng đến dưới 500.000 đồng; c, Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai từ 500.000 đồng đến dưới 3.000.000 đồng; d, Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng; đ, Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng; e, Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng; g, Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai từ 20.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng; h, Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai từ 40.000.000 đồng đến dưới 60.000.000 đồng; i, Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai từ 60.000.000 đồng đến dưới 80.000.000 đồng; k, Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng; 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài khi thực hiện hành vi không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ danh sách kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai của các cá nhân do mình quản lý cho cơ quan có thẩm quyền. Ngày 25/5/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 183/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 03/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều. Trong đó, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 03/2022/NĐ-CP được đánh giá là bước điều chỉnh quan trọng, kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương 2 cấp, phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính và tháo gỡ những khó khăn phát sinh từ công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai; thủy lợi; đê điều.