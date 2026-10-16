Quảng Ngãi: Sẽ cưỡng chế 3 hộ dân không trả lại đất công tại chợ tạm

Ngày 16/10, UBND xã Kon Braih cho biết địa phương vừa tổ chức buổi làm việc, trao đổi trực tiếp với các hộ dân đã tự nguyện di dời tài sản, bàn giao đất do Nhà nước quản lý tại khu vực chợ tạm thôn 3, xã Tân Lập cũ (nay thuộc thôn 2, xã Kon Braih).

Theo UBND xã Kon Braih, thời gian qua, địa phương đã triển khai các biện pháp thu hồi diện tích đất do Nhà nước quản lý tại khu vực chợ tạm. Trong tổng số 17 hộ dân liên quan, đến nay đã có 14 hộ tự nguyện tháo dỡ, di dời nhà cửa, vật kiến trúc để bàn giao lại đất cho Nhà nước quản lý theo đúng quy định và cam kết không có ý kiến gì thêm.

Khu vực chợ tạm thôn 3, xã Tân Lập cũ (nay thuộc thôn 2, xã Kon Braih)

Tuy nhiên, vẫn còn 3 hộ gồm bà Nguyễn Thị Bình, ông Nguyễn Tiến Thanh và ông Vũ Đức Tứ chưa chấp hành việc di dời tài sản, trả lại đất theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Kon Braih, cho biết dù đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, giải thích và tổ chức đối thoại trực tiếp, các hộ này vẫn chưa chấp hành di dời tài sản, vật kiến trúc để trả lại đất cho Nhà nước quản lý, mà yêu cầu xem xét hỗ trợ.

Một trong 3 hộ dân chưa đồng ý di dời tài sản, trả lại đất công cho Nhà nước

Qua rà soát, đối chiếu các quy định của pháp luật hiện hành, chính quyền xã nhận thấy việc xem xét hỗ trợ cho 3 hộ chưa chấp hành là không có cơ sở, do tài sản được tạo lập trên phần diện tích đất có nguồn gốc do Nhà nước quản lý .

Trong quá trình giải quyết vụ việc, UBND xã Kon Braih đã phối hợp với Tổ giúp việc của Ban thường vụ Tỉnh uỷ, cùng các cơ quan, đơn vị, các Sở ngành có liên quan rà soát hồ sơ, quá trình xử lý và tham vấn ý kiến về phương án thực hiện nếu phải tổ chức cưỡng chế.

Lãnh đạo UBND xã Kon Braih cho biết địa phương sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến, kiến nghị của người dân, đồng thời vận động các hộ liên quan đồng thuận, chấp hành di dời tài sản, vật kiến trúc để sớm hoàn tất việc bàn giao đất cho Nhà nước quản lý.

Chính quyền địa phương cho biết sẽ lên phương án cưỡng chế nếu hộ dân không đồng ý di dời

Đối với 3 hộ chưa di dời tài sản, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động. Trường hợp các hộ vẫn không chấp hành, UBND xã sẽ hoàn thiện hồ sơ, lấy ý kiến các sở, ngành liên quan để xây dựng phương án cưỡng chế theo quy định.

Trước đó, vào tháng 9/2026, Chánh Thanh tra tỉnh và Chủ tịch UBND xã Kon Braih đã tổ chức đối thoại với 3 hộ dân chưa thực hiện việc di dời tài sản, vật kiến trúc tại khu vực chợ tạm. Tại buổi đối thoại, các cơ quan chức năng đã giải đáp ý kiến, kiến nghị của công dân, đồng thời tuyên truyền, vận động và yêu cầu các hộ chấp hành việc di dời tài sản, trả lại đất do Nhà nước quản lý theo quy định.