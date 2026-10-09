Quảng Ngãi: Sạt lở bờ suối Đăk Ter ở xã Tu Mơ Rông, uy hiếp tính mạng và tài sản hàng trăm hộ dân

Tình trạng sạt lở bờ suối Đăk Ter (xã Tu Mơ Rông) diễn ra ngày càng nghiêm trọng, uy hiếp tính mạng và tài sản hàng trăm hộ dân và các công trình hạ tầng. (Ảnh: BT)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xã xác định 4 vị trí sạt lở nghiêm trọng. Trong đó, tại trường mầm non Tu Mơ Rông bị sạt lở với chiều dài khoảng 30m, chiều cao khoảng 6,5m, có nguy cơ sạt lở tiếp tục ăn sâu.

Trục đường nội thôn Mô Pả phía sau chợ trung tâm xã, sạt lở với chiều dài khoảng 50m, chiều cao khoảng 4,5m, xuất hiện nhiều khe nứt, có nguy cơ tiếp tục lan rộng, uy hiếp nhà ở và tài sản của người dân tại khu giãn dân Mô Pả.

Đáng lo ngại, đoạn suối Đăk Ter từ vị trí kết thúc tuyến kè đã thực hiện đến khu dân cư thôn Mô Pả hiện chưa được đầu tư kè bảo vệ, bờ suối bị sạt lở mạnh qua nhiều đợt mưa lũ. Trong khi đó, khu vực này có nhiều hộ dân sinh sống cùng các công trình hạ tầng nên nguy cơ mất an toàn rất cao.

Theo Ủy ban nhân dân xã Tu Mơ Rông, xây kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter là rất cần thiết và cấp bách. (Ảnh: BT)

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tu Mơ Rông Nguyễn Bá Thành, mặc dù địa phương đã chủ động thực hiện các biện pháp khắc phục tạm thời nhưng tình trạng sạt lở vẫn tiếp diễn, có xu hướng ăn sâu vào khu dân cư và các công trình hạ tầng.

“Nếu không được xử lý sớm, khi mưa lớn, lũ xảy ra, các vị trí sạt lở bờ suối Đăk Ter có thể diễn ra nghiêm trọng hơn, đe dọa an toàn tính mạng của hàng trăm người dân và đất sản xuất ven suối cùng các công trình hạ tầng. Vì vậy, việc khẩn cấp xây kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter là rất cần thiết và cấp bách”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tu Mơ Rông Nguyễn Bá Thành kiến nghị.