Quảng Ngãi: Sạt lở bờ biển 'áp sát' nhà dân

Đường Trung Dương-Trạm biên phòng Đức Lợi bị sạt lở trong cơn bão số 13 năm 2025 chưa được khắc phục thì đến năm 2026 sạt lở tại thôn Kỳ Tân xã Long Phùng tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục diễn ra một cách nghiêm trọng. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN

Tỉnh Quảng Ngãi có đường bờ biển dài khoảng 130 km. Ven biển tập trung nhiều khu dân cư, cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền, tuyến giao thông, cơ sở du lịch và công trình hạ tầng quan trọng. Tuy nhiên, thời gian qua, khu vực ven biển thường xuyên chịu tác động trực tiếp của bão, sóng lớn, triều cường, nước dâng và biến động. Sạt lở đã áp sát các tuyến đường dân sinh ven biển, dần tiếp cận nhà dân.

Cuộc sống bất an

Trong 2 ngày 12-13/9, triều cường do áp thấp nhiệt đới đã gây ra sạt lở nghiêm trọng tại bờ biển Đức Lợi, thôn Kỳ Tân xã Long Phùng. Vị trí sạt lở đã “áp sát” tuyến đường ven biển Trung Dương, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân. Sự cố sạt lở trong đêm 12/9 vừa qua, khiến cuộc sống của người dân ở thôn Kỳ Tân không được yên ổn. Mọi người bất an trước sự xâm thực của biển, lo lắng cho sinh kế và cuộc sống của mình.

Bà Trương Thị Lùm thôn Kỳ Tân xã Long Phụng cho biết: Chỉ trong 1 đêm mà biển đã sụp vào bờ thêm hàng chục mét. Sạt lở cao nên người dân không đi lưới được. Giờ sao lôi thúng xuống, kép thúng lên để đi biển. Mấy lần dân không đi lưới được. Đêm về lại sợ. Mấy năm qua tình trạng sạt lở diễn ra nhiều nhưng không nguy hiểm như vừa qua.

Tại hiện trường, sạt lở đã khiến gần 30 mét bờ ven biển “lặn” vào nước biển, để lại một vực cao từ 3-5 mét. Sạt lở đã áp sát đường dân sinh và nhà dân nơi đây. Anh Nguyễn Hồng Lợi, thôn Kỳ Tân xã Long Phụng cho biết thêm: Hàng năm đến tháng 9-10 âm lịch mới có tình trạng sạt lở nhẹ. Nhưng nay, mới tháng 8 âm lịch mà sạt lở kéo dài gần 2km. Người dân ở đây chủ yếu đi biển bằng thúng lưới. Sạt lở khiến việc kéo thúng lưới đi biển bất tiện.

Sạt lở nghiêm trọng, kéo dài tại bờ biển Đức Lợi ở thôn Kỳ Tân xã Long Phùng tỉnh Quảng Ngãi Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN

"Bình thường, chúng tôi kéo thúng lưới nhẹ, giờ sạt lở nhiều, có chiều cao lớn từ mặt bờ xuống mép biển từ 3-5 mét, kéo đi rất khó, phải đi xa. Chỉ trong 1 đêm, tự nhiên sóng biển cuốn đi hơn 1/2 bờ biển trước đó, áp sát nhà dân, mọi người hiện rất hoang mang, lo sợ. Giờ ban đêm nghe tiếng sóng đánh ầm ầm, người dân không dám ngủ", anh Lợi chia sẻ.

Trước thực trạng trên, người dân sống ven biển ở xã Long Phụng mong muốn chính quyền các cấp sớm vào cuộc để người dân yên tâm sinh sống. Anh Đinh Anh Văn, trưởng thôn Kỳ Tân cho biết: Người dân mong chính quyền từ tỉnh đến Trung ương giúp đỡ, hỗ trợ tuyến bờ kè vì sự xâm thực nặng, có bờ kè để ổn định cuộc sống cho dân. Cả khu vực ven biển thôn Đức Lợi bị sạt lở gần 2km ven biển. Khả năng mùa mưa bão sắp tới sẽ xâm thực mạnh vào bên trong, vì nhà dân giờ chỉ cách 30 mét là tới biển.

Cần có các giải pháp hữu hiệu trước mắt và lâu dài

Sạt lở nghiêm trọng tại bờ biển Đức Lợi đã áp sát nhà dân ở thôn Kỳ Tân xã Long Phùng tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN

Trước tình trạng sạt lở bờ biển diễn ra ngày một nghiêm trọng tại bờ biển Đức Lợi, Ủy ban nhân dân xã Long Phụng đã có báo cáo khẩn số 833/BC-UBND ngày 14/9 về tình trạng xâm thực, sạt lở trên.

Theo UBND xã Long Phụng, trong ngày 12-13 khu vực trên có sóng biển cao từ 1,5-2 mét, gây ra sạt lở nghiêm trọng bờ biển Đức Lợi. Sạt lở rộng từ 20-40 mét, độ sâu sạt lở từ 3-5 mét, làm sạt lở bãi biển dọc tuyến đường Trung Dương-Trạm biên phòng Đức Lợi. Cũng theo báo cáo số 833 thì trong cơn bão số 13 năm 2025, khu vực trên cũng sạt lở nghiêm trọng, hư hỏng tuyến đường Trung Dương. UBND xã đã báo cáo vụ việc cho các sở, ngành và UBND tỉnh Quảng Ngãi nhưng chưa được bố trí hỗ trợ khắc phục. Nay vị trí sạt lở năm 2025 tiếp tục mở rộng thêm, ảnh hưởng nghiêm trọng bờ biển Đức Lợi, nguy cơ rất cao ảnh hưởng tuyến đường ven biển Trùng Dương nếu không tổ chức khắc phục khẩn cấp và ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân.

Không chỉ Long Phụng, hiện tại tình trạng sạt lở diễn ra tại nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi. Cụ thể, năm 2026, toàn tỉnh hiện có 9 khu vực sạt lở bờ biển ở mức nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm với tổng chiều dài gần 24 km. Sạt lở tập trung tại 9 xã ven biển gồm: Bình Sơn, Vạn Tường, Đông Sơn, Tịnh Khê, An Phú, Long Phụng, Mỏ Cày, Đức Phổ và Sa Huỳnh. Một số khu vực có chiều dài sạt lở lớn là Tịnh Khê 4,8 km, Đông Sơn 4,45 km, An Phú khoảng 3,2 km và Sa Huỳnh gần 3km ….

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Đặng Trần Huân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Trước mắt, tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, nhất là sau bão, mưa lớn và triều cường; khoanh vùng nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, hạn chế người và phương tiện đi vào khu vực có nguy cơ. Các địa phương rà soát hộ dân và công trình bị đe dọa để chủ động sơ tán, di dời khi cần thiết; đồng thời xử lý tạm thời những vị trí đặc biệt nguy hiểm.

Sạt lở nghiêm trọng tại bờ biển Đức Lợi ở thôn Kỳ Tân xã Long Phùng tỉnh Quảng Ngãi tạo ra chiều cao từ 3-5 mét từ bờ đến biển. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN

Về lâu dài, tỉnh xác định chuyển từ xử lý từng điểm phát sinh sang quản lý tổng hợp toàn dải bờ biển. Trọng tâm là xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ diễn biến đường bờ; tăng cường quan trắc sóng, gió, triều, địa hình đường bờ biển; ứng dụng viễn thám để theo dõi xu thế bồi - xói và cảnh báo sớm. Việc đầu tư công trình phải phù hợp với quy hoạch, được nghiên cứu theo từng đoạn bờ, có đánh giá đầy đủ về thủy động lực, vận chuyển bùn cát và nguy cơ phát sinh sạt lở tại hai đầu công trình; ưu tiên kết hợp giải pháp công trình với các giải pháp phi công trình như quản lý hành lang an toàn ven biển, kiểm soát hoạt động làm thay đổi cân bằng bùn cát, bảo vệ bãi biển, đụn cát và thảm thực vật. Kè cứng chỉ đầu tư tại những khu vực thực sự cần bảo vệ dân cư và hạ tầng quan trọng.

“Bảo vệ bờ biển không chỉ là xây dựng kè, mà phải quản lý tổng hợp đường bờ, bảo đảm an toàn dân cư, sử dụng hiệu quả nguồn lực và không làm gia tăng rủi ro cho khu vực lân cận. Sự chủ động của chính quyền địa phương và sự phối hợp của cộng đồng ven biển là yếu tố quan trọng để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai”, ông Đặng Trần Huân khẳng định.