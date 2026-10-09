Quảng Ngãi: Sắp đóng cầu Trà Khúc để phục vụ thi công

Theo đơn vị, dự kiến việc đóng cầu sẽ được thực hiện trong tuần tới, nhằm phục vụ thi công xây mới cầu Trà Khúc 1. Trong đó, toàn bộ cầu và một phần đường dẫn hai đầu cầu sẽ được đóng kín, không cho người và phương tiện qua lại.

Phương tiện qua sông sẽ được phân luồng qua cầu Thạch Bích và Trà Khúc 2 gần đó.

Việc đóng cầu Trà Khúc dự kiến sẽ được thực hiện trong tuần tới. (Ảnh: Lê Danh)

Đại diện chủ đầu tư cho biết, sau thời điểm khởi công, liên danh nhà thầu thi công cầu Trà Khúc 1 sẽ tập trung lượng lớn máy móc, thiết bị và vật tư ở hai bên bờ sông để thực hiện các hạng mục xây lắp như: Mố, trụ cầu, hầm nút giao khác mức tại đường Tôn Đức Thắng - đường dẫn đầu cầu, đảo giao thông và hoa viên mini ở bờ Bắc công trình.

Việc đóng cầu sẽ tạo công địa rộng, giúp nhà thầu triển khai thi công an toàn và thao tác máy thuận tiện, nhanh chóng hơn, hỗ trợ tiến độ tổng thể công trình.

Đồng thời, công tác di dời tuyến cáp ngầm, trạm biến áp 24kV của Công ty điện lực Quảng Ngãi đi bên thành cầu Trà Khúc và hạ tầng cấp nước của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi cũng được thực hiện trong thời gian này.

Tuyến cáp ngầm 24kV của Công ty Điện lực Quảng Ngãi đi trên cầu sẽ được di dời. (Ảnh: Lê Danh)

Trà Khúc là cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Trà Khúc đoạn qua trung tâm đô thị Quảng Ngãi, kết nối phường Trương Quang Trọng ở bờ Bắc với phường Nghĩa Lộ ở bờ Nam.

Công trình được xây dựng vào năm 1964, dài 640m, gồm 19 nhịp, mỗi nhịp 24m. Cầu được thiết kế với hệ thống cọc thép chống gỉ, lấy cọc làm trụ, chịu lực toàn bộ cầu.

Cầu Trà Khúc đã qua nhiều lần gia cố, sửa chữa. Đến năm 2015, sau khi kiểm định cầu yếu, Quảng Ngãi cấm các loại ô tô tải đi qua cầu, hiện chỉ xe ô tô con, xe máy, người đi bộ lưu thông.

Hạ tầng điện - nước nằm trong khu vực thi công xây dựng cầu Trà Khúc 1 sẽ được di dời. (Ảnh: Lê Danh)

Năm 2023, Quảng Ngãi quyết định đầu tư xây dựng lại cầu Trà Khúc nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch được duyệt, cải thiện năng lực vận tải, kết nối giao thông từ cửa ngõ phía Bắc vào trung tâm đô thị Quảng Ngãi.

Công trình cầu Trà Khúc 1 với tổng mức đầu tư 2.199 tỷ đồng đã chính thức được tỉnh Quảng Ngãi khởi công xây dựng vào ngày 8/10. Với phần cầu và đường hai đầu cầu với tổng chiều dài khoảng 830m. Trong đó, phần cầu dài hơn 577m, rộng 28m, kết cấu gồm 4 nhịp cầu treo dây võng tự neo, dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.

Trên cầu bố trí sàn ngắm cảnh tại trụ tháp, hệ thống đèn chiếu sáng và trang trí mỹ thuật theo phương án thiết kế. Dự kiến, công trình sẽ được triển khai trong 18 tháng.