Quảng Ngãi sắp có thêm Khu công nghiệp - đô thị gần 400ha

Theo quyết định do Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi Lương Kim Sơn ký ban hành, khu phức hợp An Phú, gồm 4 phân khu chức năng: B, C, A1 và A2, thuộc địa phận xã Nghĩa Giang (xã Nghĩa Kỳ - Nghĩa Thuận - Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa cũ).

Giới cận Khu phức hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ An Phú giáp đường dẫn cao và tuyến chính cao tốc Bắc - Nam, thuộc xã Nghĩa Giang. (Ảnh: Lê Danh).

Trong đó, hai phân khu công nghiệp B và C có diện tích 276ha, giới cận giáp khu dân cư hiện hữu - đường DH24 - đường vào khu xử lý rác - nghĩa trang Suối Mơ - đất nông nghiệp, rừng sản xuất và kênh chính Nam; được định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, công nghệ cao và sinh thái.

Còn lại là hai phân khu đô thị - dịch vụ A1 và A2 rộng 117,5ha, giáp khu dân cư hiện hữu, đường dẫn - tuyến chính cao tốc Bắc - Nam, đường DH24, khu dân cư hiện hữu và đất nông nghiệp. Thời hạn quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Khu công nghiệp An Phú được xác định là chức năng chính, định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, sinh thái. Các ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư, gồm: Sản xuất thiết bị, linh kiện truyền dữ liệu, linh kiện công nghệ bán dẫn, thiết bị ngoại vi và những ngành công nghiệp phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Theo dự báo, khu công nghiệp có thể thu hút khoảng 9.000 - 11.000 lao động. Khu đô thị - dịch vụ đi kèm dự kiến đáp ứng quy mô dân số khoảng 10.000 người, với chức năng cung cấp nhà ở, dịch vụ, tiện ích công cộng và hạ tầng xã hội phục vụ người lao động, hoạt động sản xuất và khu vực lân cận.

Phối cảnh dự án Khu phức hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ An Phú.

Về cơ cấu sử dụng đất, trong tổng diện tích 276ha khu công nghiệp, đất sản xuất công nghiệp, kho bãi chiếm 182,65ha; đất cây xanh chuyên dụng 28,12ha; đất giao thông 30,23ha và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ, bãi đỗ xe, mặt nước được bố trí đồng bộ.

Đối với khu đô thị - dịch vụ, quy hoạch bố trí 42,35ha đất nhóm nhà ở, trong đó có 32,51ha đất nhà ở mới, 8,7ha đất tái định cư và 1,14ha đất nhà ở xã hội. Ngoài ra, khu vực còn có đất dịch vụ, logistics, giáo dục, y tế, cây xanh, văn hóa - thể dục thể thao và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Về hạ tầng giao thông, khu phức hợp được kết nối với đường dẫn cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng và tuyến ĐT.621D thông qua tuyến đường đối ngoại có lộ giới 30m. Mạng lưới giao thông nội khu được tổ chức kết nối các khu chức năng, bảo đảm khả năng lưu thông và kết nối với khu vực lân cận.

Quy hoạch cũng dự kiến xây dựng nhà máy nước công suất khoảng 14.000m³/ngày đêm; bố trí hai trạm xử lý nước thải tập trung, gồm trạm xử lý nước thải khu công nghiệp công suất khoảng 6.200m³/ngày đêm và khu đô thị - dịch vụ khoảng 3.300m³/ngày đêm.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, quy hoạch phân khu được phê duyệt là cơ sở để lập quy hoạch chi tiết, triển khai các dự án đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, không gian, kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật tại khu vực.

Sau khi quyết định được ban hành, Ban Điều hành, quản lý quy hoạch sẽ phối hợp với UBND xã Nghĩa Giang và các đơn vị liên quan tổ chức công bố, công khai quy hoạch, cắm mốc giới và bàn giao hồ sơ cho các cơ quan chức năng quản lý, triển khai thực hiện.

Quảng Ngãi hiện có 2 khu kinh tế và 10 khu công nghiệp với 346 dự án đi vào hoạt động, thu hút khoảng 80.000 lao động.

Theo dự thảo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thì đến năm 2030, Quảng Ngãi có 14 Khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 7.341ha. Đến năm 2050, tỉnh tiếp tục duy trì và phát triển các khu công nghiệp đã triển khai; đồng thời, mở rộng thêm các khu công nghiệp có nhu cầu phát triển.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2026 - 2030, Quảng Ngãi tiếp tục duy trì và mở rộng 30 cụm công nghiệp đã thành lập; thành lập mới 35 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 1.571ha. Đến năm 2050, tỉnh tiếp tục duy trì các cụm công nghiệp và định hướng mới các cụm công nghiệp gắn với các ngành chế biến dược liệu, chế biến nông sản, các ngành công nghiệp nhẹ, logistics, chế biến, lắp ráp, công nghệ cao, sản xuất sạch.