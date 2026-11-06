Quảng Ngãi: Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng tích cực

10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tỉnh Quảng Ngãi tăng 13,85% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10/2026 tăng 6,48% so với tháng trước. Trong đó, một số sản phẩm tăng cao so với tháng cùng kỳ, gồm cuộn cảm tăng 57,7%; sắt, thép tăng 52,1%; khí công nghiệp tăng 41,2%.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, IIP tăng 13,85% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khai khoáng tăng 17,55%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,65%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 7,84%; cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 11%...

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Trọng báo cáo tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tháng 10 và 10 tháng năm 2026. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Để bảo đảm thực hiện hiệu quả mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt từ 9,3-9,5%, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị và các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan cần tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành quý 4/2026.

Đồng thời, bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị; các văn bản chỉ đạo gắn với mục tiêu tăng trưởng “2 con số” giai đoạn 2026-2030.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo đó, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về bồi thường, giải phóng mặt bằng và vật liệu xây dựng; phấn đấu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, triển khai các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, trọng điểm, nhất là dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum và dự án Đầu tư cải tạo, nâng cấp các đoạn còn lại từ Km32-Km89+513, Quốc lộ 24.

Cùng với đó, triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quyết định. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa trên địa bàn, như: dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi…