Quảng Ngãi sẵn sàng nguồn vốn hơn 2.000 tỷ triển khai cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

Ưu tiên vốn cho công trình trọng điểm Quốc gia

Theo tờ trình báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Ngãi xác định sơ bộ dự án có tổng mức đầu tư khoảng 52.000 tỷ đồng. Dự kiến dự án được chia làm hai dự án thành phần gồm dự án thành phần xây lắp và dự án thành phần bồi thường, GPMB.

Quảng Ngãi ưu tiên nguồn vốn hơn 2.000 tỷ đồng để triển khai dự án thành phần GPMB cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum.

Trong đó, chi phí bồi thường, GPMB, tái định cư dự kiến khoảng 3.796 tỷ đồng. Riêng đoạn tuyến từ Km0-Km132 có chi phí bồi thường 3.724 tỷ đồng. Tờ trình cho thấy, về cơ cấu vốn tỉnh Quảng Ngãi sẽ đảm bảo nguồn vốn ngân sách địa phương khoảng 2.047 tỷ đồng để triển khai dự án thành phần bồi thường, GPMB.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm cho biết, về cơ cấu vốn, tỉnh cam kết bố trí đủ 2.047 tỷ đồng thực hiện bồi thường, GPMB và đảm bảo có vốn ngay từ đầu năm 2027 để triển khai công tác GPMB phục vụ thi công cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum.

"Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc thì địa phương chịu trách nhiệm 50% nguồn vốn để thực hiện công tác GPMB, song Quảng Ngãi thể hiện quyết tâm của mình trong triển khai dự án này nên sẽ đảm bảo bố trí đủ 2.047 tỷ như đã cam kết", ông Tâm khẳng định.

Cũng theo người đứng đầu UBND tỉnh Quảng Ngãi, Trung ương có hỏi là tỉnh có bớt số tiền này không, tỉnh trả lời là dù khó khăn nhưng tỉnh sẽ cân đối và phân bổ đủ vốn để triển khai dự án. Tỉnh mạnh dạn phân bổ nguồn vốn ngân sách địa phương số tiền 2.047 tỷ không chỉ là để đảm bảo nguồn vốn thực hiện khâu bồi thường, GPMB dự án mà còn là cam kết chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đối với dự án này.

Việc tỉnh Quảng Ngãi quyết tâm triển khai cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum không chỉ giải quyết bài toán giao thông kết nối mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển trong bối cảnh QL24 chưa đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra.

Trước đó, vào tháng 9/2026, tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn số 10016 báo cáo Bộ Tài chính và Hội đồng thẩm định nhà nước cam kết bố trí đủ phần vốn ngân sách địa phương cho dự án số tiền 2.047 tỷ đồng.

Để đảm bảo tiến độ dự án, Tỉnh ủy Quảng Ngãi phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham gia và chịu trách nhiệm từng cấu phần dự án. Qua đó, kịp thời nắm bắt các đầu việc, có giải pháp xử lý thích hợp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, qua đó đáp ứng cả về yêu cầu tiến độ, giải ngân vốn bố trí cho dự án.

Phấn đấu hoàn thành các khu TĐC ngay trong năm 2027

Được biết, cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum dự kiến có chiều dài 136km đi qua địa bàn 13 xã, phường. Dự án có điểm đầu tại Km0 giao với cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn xã Nguyễn Nghiêm và điểm cuối giao với cao tốc Bắc-Nam phía Tây qua địa bàn xã Đắk Hà.

Theo tờ trình, dự án dự kiến sẽ sử dụng khoảng 1.454 ha đất các loại. Trong đó, rừng tự nhiên khoảng 405 ha gồm; rừng trồng khoảng 303 ha; đất chưa có rừng 321 ha; đất ngoài ba loại rừng 423 ha.

Quá trình thu hồi đất, sơ bộ có khoảng 896 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó khoảng 246 hộ phải tái định cư. Tại các buổi làm với các sở ngành, địa phương liên quan đến công tác GPMB, tái định cư, nhiều địa phương kiến nghị xây dựng các khu tái định cư có tính kết nối cao, từng bước mở rộng không gian phát triển đô thị.

Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi Nguyễn Phúc Nhân cho biết, qua nghiên cứu, đánh giá cũng như ý kiến của các địa phương nơi dự án đi qua, một số nơi chưa có nhu cầu xây dựng khu TĐC vì phần lớn hướng tuyến đi qua đất rừng. Một số xã thì số lượng hộ dân bị tác động ít nên sẽ xem xét bố trí TĐC xen ghép tại các khu dân cư hiện hữu theo thực tế.

Đối với các xã có số hộ ảnh hưởng lớn, địa phương sẽ tính toán lập quy hoạch và xây dựng các khu TĐC có tính kết nối cao với các khu dân cư hiện hữu hoặc các khu TĐC trước đó đảm bảo vừa phát triển đô thị vừa đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm khẳng định: Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với tỉnh và vùng Bắc Tây Nguyên. Công trình không chỉ kết nối Đông - Tây mà còn với hai nước Lào và Campuchia, qua đó tạo động lực phát triển kết nối chặt chẽ hai vùng phía Đông và phía Tây. Khi hoàn thành đưa vào khai thác sẽ mở ra cơ vận hội mới, không gian mới trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Những khu vực ít trường hợp TĐC, tỉnh Quảng Ngãi dự kiến sẽ bố trí ở xen ghép.

Ngoài ra, dự án này còn có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh quốc phòng. Tỉnh rất muốn làm tuyến nối với cửa khẩu Bờ Y để mở rộng hành lang kinh tế, nhất là vùng Đăk Hà để phát triển, khai thác triệt để vùng cà phê xứ lạnh.

Liên quan đến tiến độ dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nếu dự án được Quốc hội thông qua, muộn nhất đến quý III/2027 sẽ khởi công dự án. Riêng hạng mục GPMB, tỉnh sẽ tập trung triển khai ngay sau khi dự án được thông qua. Phấn đấu hoàn thành tất cả các khu TĐC vào tháng 9/2027.

"Tỉnh quyết tâm triển khai dự án hạ tầng trọng điểm này và giao Sở Xây dựng, tư vấn thiết kế lên kế hoạch tổng thể, báo cáo theo tuần và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị thực hiện từng cấu phần, từ đó bám sát để chỉ đạo thực hiện đảm bảo các đầu việc triển khai hiệu quả", ông Tâm cho hay.