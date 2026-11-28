Đại tá Trần Hữu Ích, (ở giữa) Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra xe thiết giáp sẵn sàng ứng cứu người dân vùng lũ. Ảnh: TT.

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài từ ngày 26 đến 28/11, gây ngập úng cục bộ, sạt lở đất, Bộ CHQS tỉnh chủ động triển khai các phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Qua kiểm tra, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, nắm chắc tình hình địa bàn; rà soát các khu vực xung yếu, có nguy cơ ngập sâu, sạt lở để kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống phát sinh.

Kiểm tra công tác chuẩn bị tại Đại đội Trinh sát cơ giới và Đại đội Công binh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các đơn vị bảo đảm đầy đủ quân số, phương tiện, trang bị, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh.

Các phương tiện xe thiết giáp sẵn sàng làm nhiệm vụ. Ảnh: CĐ.

Bộ CHQS tỉnh cũng chỉ đạo Ban CHQS các xã, phường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng rà soát khu vực xung yếu, điểm ngập sâu, ngầm tràn, cầu tràn và nơi có nguy cơ sạt lở. Đồng thời, tổ chức cảnh báo, hướng dẫn người dân không đi vào khu vực nguy hiểm; chuẩn bị phương án sơ tán, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra công tác mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Ảnh: CĐ.

Tại khu vực gần núi Sứa, phường Trương Quang Trọng, nơi tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, Đại tá Trần Hữu Ích yêu cầu lực lượng quân sự phối hợp với địa phương tổ chức di dời các hộ dân đến nơi an toàn ngay trong ngày 28/11.

Lực lượng cán bộ, chiến sĩ của Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi sẵn sàng ứng cứu người dân vùng lũ. Ảnh: QS.

Với tinh thần chủ động, không để bị động, bất ngờ, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi duy trì nghiêm trạng thái sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, kịp thời hỗ trợ nhân dân ứng phó mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.