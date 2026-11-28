Sáng 28/11/2026, tại vườn cà phê của ông Nguyễn Minh Quang, thôn Cao Sơn, UBND xã Sa Loong tổ chức Diễn đàn “Nông nghiệp mới” lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Cà phê với nông dân”. Chương trình có sự tham gia của lãnh đạo địa phương, đại diện các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở thu mua, kinh doanh cà phê cùng các hộ nông dân trồng cà phê trên địa bàn.

Ông Xiêng Thanh Phú, Chủ tịch UBND xã Sa Loong, phát biểu tại Diễn đàn “Nông nghiệp mới” lần thứ II năm 2026, định hướng phát triển ngành hàng cà phê theo hướng bền vững, hiệu quả.

Khác với những cuộc trao đổi chỉ diễn ra trong hội trường, diễn đàn được tổ chức ngay tại vườn cây, tạo điều kiện để các nội dung thảo luận gắn với thực tiễn sản xuất. Đây cũng là dịp để người nông dân trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm, phản ánh những khó khăn trong quá trình canh tác, đồng thời tiếp cận thêm thông tin, giải pháp từ cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp.

Người dân thu hái cà phê tại vườn, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp địa phương.

Tại chương trình, các đại biểu tập trung trao đổi về thực trạng sản xuất và tiêu thụ cà phê trong năm 2026; kỹ thuật chăm sóc cây trồng, phòng trừ sâu bệnh, thu hái, sơ chế và bảo quản sản phẩm. Bên cạnh đó, vấn đề liên kết sản xuất, kết nối đầu ra và nâng cao hiệu quả tiêu thụ cũng được đặt ra như những nội dung quan trọng trong định hướng phát triển ngành hàng cà phê của địa phương.

Các gian hàng nông sản góp phần quảng bá sản phẩm và mở rộng cơ hội kết nối tiêu thụ nông sản địa phương.

Một điểm đáng chú ý của diễn đàn là hoạt động đối thoại trực tiếp giữa nông dân, chuyên gia và doanh nghiệp. Từ những vấn đề phát sinh trong thực tế canh tác, người dân có cơ hội nêu kiến nghị, đặt câu hỏi và trao đổi về các giải pháp phù hợp. Qua đó, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các chủ thể trong chuỗi sản xuất, từng bước hình thành mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn giữa người trồng cà phê với đơn vị thu mua và tiêu thụ.

Các sản phẩm cà phê được giới thiệu, quảng bá tại Diễn đàn “Nông nghiệp mới” lần thứ II năm 2026.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu còn tham quan gian hàng nông sản, trao đổi tại vườn và tổ chức livestream bán hàng. Hoạt động này góp phần giới thiệu sản phẩm địa phương, mở rộng phương thức quảng bá và tiếp cận người tiêu dùng thông qua các nền tảng trực tuyến.

Việc tổ chức Diễn đàn “Nông nghiệp mới” lần thứ II cho thấy sự quan tâm của chính quyền xã Sa Loong trong việc đồng hành cùng người dân phát triển sản xuất nông nghiệp. Không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ kinh nghiệm canh tác, diễn đàn hướng đến giải quyết những vấn đề thiết thực từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và tính bền vững của ngành hàng cà phê.

Diễn đàn góp phần tăng cường kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong phát triển nông nghiệp tại địa phương.

Thông qua những ý kiến trao đổi và kiến nghị tại chương trình, địa phương có thêm cơ sở để nắm bắt tình hình sản xuất, tổng hợp khó khăn, đề xuất giải pháp và định hướng phát triển phù hợp với điều kiện thực tế. Đây cũng là tiền đề để tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp và nông dân, từng bước xây dựng nền nông nghiệp chủ động, hiệu quả, thích ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.