Toàn cảnh Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với chủ đề “Quảng Ngãi - Bản hòa ca đại đoàn kết”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh văn hóa chính là cội nguồn tạo nên bản sắc và là sợi dây kết nối bền chặt mỗi cá nhân với cộng đồng, quê hương. Tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là truyền thống quý báu được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử mà còn đang hiển hiện sống động tại 1.098 thôn, tổ dân phố trên khắp địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng kỳ vọng ngọn lửa văn hóa và tinh thần sẻ chia, đồng hành sẽ không khép lại sau tuần lễ hội, mà tiếp tục lan tỏa thường nhật trong từng gia đình và khu dân cư.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa của tuần Lễ văn hoá Đại đoàn kết các dân tộc năm 2026.

Điểm nhấn trang trọng trong đêm khai mạc là lễ trao bằng chứng nhận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 3 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (được ghi danh từ ngày 5/3/2026). Cụ thể, 3 di sản văn hoá được trao bằng chứng nhận gồm Nghề dệt thủ công truyền thống của người Giẻ - Triêng; Lễ cầu mưa của đồng bào Hrê; Lễ ăn than của người Giẻ - Triêng.

Đồng chí Y Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi (áo tím) đại diện trao quyết định chứng nhân di sản văn hoá phi vật thể cho 3 di sản văn hoá của tỉnh Quảng Ngãi.

Dịp này, Ban tổ chức đã tổng kết và trao giải cuộc thi ảnh “Quảng Ngãi hạnh phúc - Happy Quangngai 2026”. Vượt qua nhiều tác phẩm ấn tượng, bức ảnh mang tên “Thanh bình” của tác giả Bùi Thanh Trung đã xuất sắc giành giải Nhất; tác phẩm “Từ hành trình tái sinh đến dấu mốc ra khơi” của tác giả Huỳnh Văn Thắng được xướng tên ở hạng mục tác phẩm được bình chọn nhiều nhất.

Đại diện Ban tổ chức cuộc thi ảnh “Quảng Ngãi hạnh phúc - Happy Quangngai 2026” trao giải cho tác giả đạt giải Nhất Bùi Thanh Trung với tác phẩm Thanh Bình.

Tác phẩm "Từ hành trình tái sinh đến dấu mốc ra khơi" của tác giả Huỳnh Văn Thắng được vinh danh giải thưởng tác phẩm được bình chọn nhiều nhất.

Đồng thời, tỉnh cũng chính thức phát động hai sân chơi nghệ thuật quy mô lớn là Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và Cuộc thi sáng tác ca khúc về Quảng Ngãi nhằm tìm kiếm những tác phẩm xứng tầm định hướng phát triển của địa phương.

Khép lại phần nghi thức, chương trình nghệ thuật tổng hợp “Quảng Ngãi - Bản hòa ca đại đoàn kết” đã dẫn dắt người xem qua nhiều cung bậc cảm xúc với tiếng cồng chiêng vang vọng, những vũ điệu múa xoang uyển chuyển và hòa tấu nhạc cụ dân tộc độc đáo do các nghệ sĩ, nghệ nhân bản địa biểu diễn.

Các tiết mục biểu diễn nghệ tuật tại Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với chủ đề “Quảng Ngãi - Bản hòa ca đại đoàn kết”.

Kéo dài liên tục từ ngày 18/11 đến 24/11, tuần lễ hội sẽ đưa du khách và người dân hòa mình vào không gian lễ hội đường phố náo nhiệt, trình diễn trang phục dân tộc, các trò chơi dân gian (kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo) cùng khu trưng bày di sản, ẩm thực đặc sắc.

Đặc biệt, vào tối 23/11, sân vận động Kon Tum sẽ diễn ra Đêm hội cồng chiêng và Lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum. Chuỗi sự kiện là hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).