Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026

Tối 18.11, tại Quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành), UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với chủ đề “Quảng Ngãi - Bản hòa ca đại đoàn kết”.

Dự lễ khai mạc có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh U Huấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đinh Thị Hồng Minh.

Cùng dự còn có lãnh đạo tỉnh qua các thời kì, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND tỉnh; Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang; các xã, phường, đặc khu, đông đảo người dân và du khách.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên nước ta tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc mà còn nhắc nhở mỗi người về vị trí, vai trò của văn hóa trong đời sống và sự phát triển đất nước.

Dẫn lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, ông Nguyễn Đức Tâm khẳng định, văn hóa không chỉ làm nên bản sắc dân tộc, nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách con người mà còn là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối mỗi cá nhân với gia đình, cộng đồng và quê hương. Giữ gìn văn hóa chính là giữ gìn cội nguồn; phát huy truyền thống văn hóa cũng là tạo thêm sức mạnh để phát triển.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, trở thành nguồn sức mạnh giúp dân tộc vượt qua khó khăn, thử thách trong công cuộc dựng nước và giữ nước. Tinh thần ấy đang được thể hiện sinh động tại Quảng Ngãi khi 1.098 thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh cùng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và Cuộc thi sáng tác ca khúc về tỉnh Quảng Ngãi, góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc và con người địa phương

Từ miền biển, hải đảo đến đồng bằng, miền núi, vùng cao, đồng bào các dân tộc cùng chung sống, lao động, gìn giữ bản sắc và hướng đến khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 là dịp để hai giá trị lớn cùng hội tụ: văn hóa bồi đắp sức mạnh đoàn kết, còn đoàn kết tạo nền tảng để những giá trị văn hóa được gìn giữ và lan tỏa.

Cũng trong khuôn khổ lễ khai mạc, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Ngãi và Cuộc thi sáng tác ca khúc về tỉnh Quảng Ngãi. Hai cuộc thi kỳ vọng thu hút sự tham gia của các nghệ sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ, nhà thiết kế và đông đảo nhân dân, qua đó tìm kiếm những tác phẩm tiêu biểu, kết tinh bản sắc văn hóa, con người và khát vọng phát triển của quê hương.

Những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, tái hiện vẻ đẹp văn hóa và con người Quảng Ngãi

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ngãi - Bản hòa ca đại đoàn kết” được dàn dựng công phu, với sự tham gia của các nghệ sĩ, nghệ nhân, sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng và các đội nghệ thuật quần chúng.

Những sắc màu văn hóa truyền thống được hòa quyện trong không gian nghệ thuật, thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các cộng đồng dân tộc

Thông qua các tiết mục ca múa nhạc, hòa tấu nhạc cụ và những vũ điệu mang đậm sắc màu văn hóa vùng miền, chương trình tái hiện chiều sâu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng; đồng thời khắc họa hình ảnh con người Quảng Ngãi cần cù, kiên cường, nghĩa tình, sáng tạo và giàu khát vọng vươn lên.

Màn pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời Quảng Ngãi

Điểm nhấn khép lại đêm khai mạc là màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút. Những chùm pháo hoa nhiều màu sắc liên tiếp bung nở trên bầu trời, hòa cùng âm nhạc sôi động, tạo nên không khí tưng bừng, phấn khởi.

Màn trình diễn mang đến khoảnh khắc mãn nhãn cho người dân, du khách, đồng thời gửi gắm niềm tin và khát vọng về một Quảng Ngãi đoàn kết, đổi mới, phát triển và hạnh phúc.

Đông đảo người dân và du khách tập trung tại quảng trường, háo hức theo dõi màn pháo hoa rực rỡ trong đêm khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026

Từ ngày 18 đến 24.11, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, di sản, thể thao và du lịch sẽ diễn ra trên địa bàn tỉnh. Âm vang cồng chiêng giữa đại ngàn, điệu múa xoang, sắc màu thổ cẩm, làn điệu Bài chòi, dấu ấn văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa biển đảo cùng hòa quyện, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu, thống nhất trong đa dạng.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 không chỉ là dịp giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc mà còn góp phần nâng cao ý thức gìn giữ di sản, củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo tồn bản sắc, chung sức xây dựng Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc.