Quảng Ngãi: Rõ người, rõ việc, rõ thời hạn để gỡ vướng cho doanh nghiệp

Đất đai, giải phóng mặt bằng là điểm nghẽn lớn

Ngày 1/10, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, chủ trì buổi làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động và triển khai dự án.

Tỉnh Quảng Ngãi tổ chức buổi làm việc với các doanh nghiệp để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để tìm giải pháp tháo gỡ

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp, nhà đầu tư kiến nghị tỉnh và các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ nhiều vấn đề đang ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đất đai là một trong những nhóm vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Các kiến nghị tập trung vào giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều chỉnh mục đích sử dụng đất, xác định ranh giới và diện tích đất thực tế sử dụng.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đề nghị cơ quan chức năng rà soát, xác định lại nghĩa vụ tài chính về đất đai, gồm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và giá đất. Một số trường hợp kiến nghị xem xét, xử lý khoản tiền thuê đất phát sinh đối với diện tích đất doanh nghiệp không thể sử dụng do vướng tranh chấp, lấn chiếm hoặc chưa hoàn tất thủ tục pháp lý.

Đại diện lãnh đạo Công ty CP Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR-BF) kiến nghị với tỉnh Quảng Ngãi sớm thực hiện thủ tục khấu trừ tiền thuê đất hàng năm vào tiền đền bù, giải phóng mặt bằng mà BSR-BF đã ứng trước với số tiền 30.166.549.529 đồng để tránh phát sinh các thủ tục, chi phí không mong muốn.

Trong khi đó, đại diện Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất cũng đề nghị UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt Phương án tái định cư để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án của Hòa Phát cho dự án Khu liên hợp 2.

Nhiều vấn đề về thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng... đã được các doanh nghiệp phản ánh đầy đủ

Đối với công tác bồi thường hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Dự án Trạm biến áp 220kV Dung Quất 2 và đường dây 220kV Dung Quất - Dung Quất 2 hiện còn chậm, nhất là các vướng mắc về nguồn gốc đất. Từ đó, công ty đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương sớm cung cấp thông tin sao lục hồ sơ để triển khai xác nhận pháp lý về đất đai để đẩy nhanh công tác bồi thường hỗ trợ, giải phóng mặt bằng trong tháng 10/2026.

Đồng thời, đại diện Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất cũng kiến nghị, cần có cơ chế “luồng xanh" rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Việc xử lý các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp đang mất rất nhiều thời gian, trải qua quá trình lấy ý kiến rất nhiều các cơ quan, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện dự án.

Bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng là nội dung được nhiều doanh nghiệp kiến nghị xử lý. Doanh nghiệp đề nghị đẩy nhanh xác lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với tài sản, công trình bị ảnh hưởng bởi các dự án đầu tư công.

Một số nhà đầu tư cũng kiến nghị được hướng dẫn xử lý các dự án không còn khả năng triển khai và nghiên cứu chuyển đổi sang các dự án mới theo hướng công nghệ cao, sạch, thân thiện với môi trường.

Rõ người, rõ việc, rõ thời hạn xử lý

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Văn Tài, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm đã theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương giải quyết 149 nội dung kiến nghị của 56 doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm yêu cầu phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp

Trong đó, 106 nội dung được tiếp nhận trong năm 2026 và 43 nội dung chuyển tiếp từ năm 2025. Đến nay, các cơ quan, đơn vị và địa phương đã giải quyết 83 nội dung, đạt 55,7%; 66 nội dung còn lại đang tiếp tục được phối hợp xử lý.

Trong số các nội dung đã giải quyết, có 18 kiến nghị thuộc lĩnh vực đất đai, 7 nội dung về đầu tư công; các nội dung còn lại liên quan đến cơ chế, chính sách, môi trường, hỗ trợ nguồn nhân lực, cấp giấy phép xây dựng và các lĩnh vực khác.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm cho rằng, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030 nên việc tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng đầu tư, sản xuất, kinh doanh có ý nghĩa quan trọng. “Không có doanh nghiệp mở rộng đầu tư, không có tăng trưởng hai con số. Doanh nghiệp không thể mở rộng nếu một hồ sơ đất đai phải chờ 3 năm; một phương án di dân, tái định cư phải qua nhiều vòng, một công trường phải dừng vì thiếu nguyên vật liệu…”, ông Tâm nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, nhiều vấn đề của các doanh nghiệp kiến nghị đã được ngành chức năng giải đáp

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đánh giá, nhiều vướng mắc của doanh nghiệp không nằm ở quy định pháp luật mà ở khâu phối hợp giữa các cơ quan. Hồ sơ chuyển qua nhiều đơn vị nhưng chưa xác định rõ trách nhiệm xử lý đến cùng.

Từ đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương trả lời từng kiến nghị theo hướng rõ người, rõ việc và rõ thời hạn. Những nội dung thuộc thẩm quyền, đủ cơ sở phải xác định thời điểm hoàn thành. Trường hợp cần phối hợp phải nêu rõ cơ quan chủ trì, nhiệm vụ và thời hạn.

“Buổi làm việc hôm nay không phải để các sở, ngành, xã, phường, đặc khu đọc lại công văn đã trả lời, mà doanh nghiệp cần được biết kiến nghị của mình bao giờ được giải quyết, giải quyết như thế nào và doanh nghiệp phải làm gì. Tôi không chấp nhận cách trả lời ‘đang nghiên cứu’, ‘sẽ phối hợp’, ‘tiếp tục rà soát’ mà không có người chịu trách nhiệm, không có hướng giải quyết và không có thời hạn”, ông Tâm nói.

Quảng Ngãi đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Vì vậy, việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng đầu tư, sản xuất kinh doanh có ý nghĩa quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu này.