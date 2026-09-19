Quảng Ngãi rà soát, tháo gỡ vướng mắc các dự án Hòa Phát

Ông Đỗ Tâm Hiển kiểm tra thực tế, nghe báo cáo tiến độ Dự án sản xuất Ray đường sắt và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất.

Đối với Dự án sản xuất Ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, doanh nghiệp đề xuất mở rộng thêm 76,93ha, nâng tổng diện tích lên 94,51ha; nâng công suất lên 2 triệu tấn/năm với sản phẩm thép tấm, vốn đầu tư tăng thêm khoảng 20.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp đề nghị tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý sớm thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư trong tháng 9-2026. Doanh nghiệp cũng kiến nghị đẩy nhanh xây dựng Khu tái định cư Vạn Tường giai đoạn 2 với 212 lô và xem xét cơ chế chi trả trước, chỉ đất tạm trước khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để người dân sớm di dời, bàn giao mặt bằng khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đối với tuyến đường ống khí than, còn khoảng 23/53 trường hợp lấn chiếm, xây dựng công trình trên đất Nhà nước quản lý, đất nông nghiệp để kinh doanh hàng quán, karaoke chưa được xử lý dứt điểm, đề nghị UBND xã Vạn Tường chủ trì cùng các cơ quan liên quan sớm vận động xử lý dỡ dọn dứt điểm để bàn giao mặt bằng cho Công ty triển khai thi công. Một nội dung đáng chú ý là cơ chế ứng trước vốn để Nhà nước thực hiện đầu tư khu tái định cư, khu neo đậu tàu thuyền, khu cải táng mồ mả và phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hòa Phát cam kết tự nguyện ứng trước toàn bộ kinh phí theo quy mô, tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các dự án được chấp thuận.

Kết luận buổi làm việc, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương chủ động phối hợp, tập trung tháo gỡ ở mức cao nhất các khó khăn, vướng mắc của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; xử lý công việc đúng chức năng, thẩm quyền, không để hồ sơ kéo dài. Đối với dự án Nhà máy Sản xuất Ray - Đường sắt và Thép Đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh khẩn trương hoàn thiện ý kiến các Bộ, ngành, đồng thời thẩm định song song, phấn đấu chấp thuận điều chỉnh, mở rộng dự án trong tháng 9-2026. Các nội dung liên quan thu hồi đất, tái định cư, tuyến đường ống khí than, bến cảng phải được rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện đúng quy định và bảo đảm tiến độ. Bên cạnh đó, các đơn vị phải khẩn trương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm theo quy định, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Riêng đối với cơ chế doanh nghiệp ứng trước vốn, ông Đỗ Tâm Hiển yêu cầu các đơn vị liên quan phải rà soát, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, chứng từ và cơ sở pháp lý đối với các khoản tiền đã ứng. Theo ông Hiển, việc doanh nghiệp ứng vốn để thực hiện các phần việc phục vụ dự án phải đi đôi với việc xác định rõ cơ sở pháp lý để tỉnh hoàn trả khoản tiền đã ứng. Các đơn vị phải làm rõ số tiền thực tế đã chi, mục đích sử dụng và từng nội dung chi như bồi thường, cây cối, hoa màu, di dời công trình hạ tầng, tái định cư..., bảo đảm việc hoàn trả đúng quy định.