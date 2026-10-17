Quảng Ngãi quyết tâm hoàn thành cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum vào năm 2030

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo phương án đang nghiên cứu, cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum có chiều dài hơn 136km, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 52.000 tỷ đồng, được phân kỳ thành 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 2026-2030 đầu tư khoảng 132km với kinh phí 50.169 tỷ đồng; giai đoạn 2031-2035 thực hiện khoảng 4km còn lại, kinh phí 1.881 tỷ đồng. Dự án dự kiến ảnh hưởng đến 896 hộ dân, đặt ra yêu cầu phải chuẩn bị kỹ phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị tỉnh Quảng Ngãi rà soát tổng mức đầu tư, quy mô, hướng tuyến và phương án phân kỳ để bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn. Đối với 9 nút giao dự kiến bố trí trên tuyến, cần tính toán vị trí, khoảng cách hợp lý, phát huy hiệu quả kết nối với các trung tâm đô thị, khu chức năng và mạng lưới giao thông hiện hữu. Đồng thời, chủ động phương án cung ứng vật liệu xây dựng, nhân lực và tổ chức thi công, hạn chế những phát sinh ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm cho biết, tỉnh đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn, thủ tục đầu tư và triển khai dự án. Đối với phần vốn địa phương, Quảng Ngãi cam kết bố trí 2.047 tỷ đồng phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư, dự kiến trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp tháng 11-2026. Theo ông Nguyễn Đức Tâm, nếu các cơ chế, chính sách được Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 11-2026, tỉnh phấn đấu hoàn tất thủ tục để khởi công dự án chậm nhất vào đầu quý III-2027. Công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư dự kiến hoàn thành trong tháng 9-2027, thời gian thi công khoảng 2,5-3 năm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn đánh giá cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum là công trình rất cần thiết, có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường liên kết vùng và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, để dự án được Quốc hội xem xét, thông qua, hồ sơ cần tiếp tục được rà soát, bổ sung, làm rõ hơn tính cấp thiết, hiệu quả đầu tư và khả năng huy động nguồn lực. Ông Nguyễn Minh Sơn đề nghị tỉnh Quảng Ngãi và đơn vị tư vấn phân tích sâu hơn vai trò của tuyến cao tốc trong kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây, khai thác tiềm năng quỹ đất hai bên tuyến, thúc đẩy phát triển du lịch Măng Đen và tạo động lực tăng trưởng cho các địa phương có tuyến đường đi qua. Đặc biệt, phương án hướng tuyến phải được nghiên cứu kỹ về điều kiện địa chất, nguy cơ sạt trượt, ảnh hưởng của thiên tai và biến đổi khí hậu; hạn chế tối đa tác động đến rừng tự nhiên và môi trường. Các số liệu về diện tích rừng, đất lúa, phương án trồng rừng thay thế cần được xác định đầy đủ, chính xác. Cùng với đó, công tác tái định cư phải bảo đảm hạ tầng thiết yếu, hạ tầng xã hội để người dân có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, nhất là tại những khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với các cơ chế, chính sách đặc thù, ông Nguyễn Minh Sơn lưu ý chỉ đề xuất những nội dung thực sự cần thiết, phù hợp với tính chất dự án và đúng thẩm quyền. Tỉnh cũng cần tính toán chặt chẽ nguồn vốn, vật liệu xây dựng, bãi thải, nhân lực và thiết bị thi công để hạn chế nguy cơ chậm tiến độ.