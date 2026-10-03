Quảng Ngãi quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026

Ngày 2/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, xác định nhiệm vụ chủ yếu 3 tháng cuối năm 2026 và xem xét, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Nhiều chỉ tiêu duy trì đà tăng trưởng

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực. Phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc tiếp tục được đổi mới; phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh, trách nhiệm người đứng đầu được đề cao.

Quang cảnh hội nghị.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành 11 nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực trọng tâm như cải cách hành chính, công tác cán bộ, phát triển dược liệu, kết cấu hạ tầng, công nghiệp, du lịch, nông nghiệp, kinh tế biển và lâm nghiệp. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từng bước hoàn thiện, vận hành ổn định.

Công tác cán bộ được triển khai chặt chẽ; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng tiếp tục được tăng cường. Chuyển đổi số trong hệ thống chính trị được chú trọng, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả thực thi công vụ. Công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới...

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. GRDP 9 tháng ước đạt gần 118 nghìn tỷ đồng, tăng 9,16% so với cùng kỳ. Với mức tăng này, Quảng Ngãi xếp thứ 17 trong 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thứ 5/11 tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung; thứ 3/6 tỉnh, thành phố thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 112 nghìn tỷ đồng, tăng 15,1%; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 3 tỷ USD, tăng 41,7%. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì ổn định. Thu ngân sách ước đạt hơn 26 nghìn tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công hơn 4 nghìn tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên (ở giữa) chủ trì hội nghị.

Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Trong 9 tháng, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 18 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 5 nghìn tỷ đồng; hơn 1.200 doanh nghiệp được thành lập mới. Tại Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, có 9 dự án được cấp mới với tổng vốn đăng ký hơn 3,5 nghìn tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục đạt kết quả tích cực. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, biển, đảo được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Trong 3 tháng cuối năm, Quảng Ngãi đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 9,47%; vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn hơn 14 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách đạt trên 7,4 nghìn tỷ đồng và giải ngân 19% kế hoạch vốn đầu tư công.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, nâng trách nhiệm người đứng đầu

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ quan trọng phải chạy đua với thời gian. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là không dàn trải, không chờ đợi, không để công việc chậm thêm; phải rà soát cụ thể từng chỉ tiêu, từng nhiệm vụ, xác định rõ phần việc còn lại, khả năng hoàn thành và trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương, từng người đứng đầu.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên phát biểu kết luận hội nghị.

“Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, tháo gỡ các điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026”, ông Niên đề nghị.

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất; đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng cụ thể, sát việc, sát cơ sở, bảo đảm “6 rõ”. Đồng thời, tăng cường làm việc, trao đổi trực tiếp để kịp thời tháo gỡ khó khăn; khẩn trương rà soát, hoàn thành việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy, nhất là 11 nghị quyết chuyên đề đã ban hành.

9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh Quảng Ngãi ước đạt gần 118 nghìn tỷ đồng, tăng 9,16% so với cùng kỳ năm 2025.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm và cơ chế phối hợp; khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Công tác kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ và nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở, tiếp tục được đặt ra.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; khuyến khích cán bộ đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Sản phẩm, tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực tế được xác định là căn cứ quan trọng trong đánh giá, bố trí, sắp xếp cán bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát năm 2026 phải được hoàn thành, đồng thời chủ động xây dựng chương trình năm 2027, tập trung vào việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực. Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong nắm tình hình, giám sát, phát hiện và kiến nghị xử lý vấn đề ngay từ cơ sở tiếp tục được phát huy.

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công; rà soát các chỉ tiêu đạt thấp, công trình, dự án chậm tiến độ, vụ việc tồn đọng và những nhiệm vụ có nguy cơ không hoàn thành để tập trung xử lý.

Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến rõ nét về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải ngân đầu tư công và các công trình, dự án trọng điểm; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư; xử lý các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, giá đất, nguồn vật liệu và thủ tục đầu tư.

Chủ động khai thác hiệu quả các động lực và không gian phát triển mới, nhất là tiềm năng biển, ven biển, Khu kinh tế Dung Quất và Khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y. Cùng với đó là tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu và thực hiện nghiêm các giải pháp chống khai thác IUU.

Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, tiếp tục tháo gỡ khó khăn sau sắp xếp trường học, bảo đảm điều kiện dạy và học; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, củng cố y tế cơ sở; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo và chăm lo đời sống người dân.

Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, nhất là tại cơ sở, khu vực biên giới, biển, đảo. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được yêu cầu nâng cao trách nhiệm trong tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền, không để phát sinh điểm nóng.

Nhấn mạnh khối lượng công việc còn lại của năm 2026 rất lớn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở; tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm những việc còn tồn đọng, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.