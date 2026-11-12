Quảng Ngãi quyết liệt xử lý các dự án tồn đọng kéo dài

Rốt ráo xử lý 10 dự án còn vướng mắc

Ngày 12/11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm chủ trì cuộc họp nghe báo cáo phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 10 dự án tồn đọng, kéo dài. Đây là những dự án cuối cùng trong tổng số 61 dự án thuộc diện đề xuất áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm chủ trì cuộc họp.

Theo Sở Tài chính Quảng Ngãi, qua rà soát, 10 dự án được phân thành 3 nhóm: Tiếp tục thực hiện 3 dự án, dừng triển khai 4 dự án và xin ý kiến cấp có thẩm quyền đối với 3 dự án.

Cụ thể, 3 dự án được đề xuất tiếp tục triển khai gồm: Khu dân cư nông thôn mới Gia An - Nghĩa Kỳ; Khu dân cư nông thôn mới Điền Chánh Hưng; Khu dân cư tổ 6, tổ 8 phường Nghĩa Lộ và ngầm hóa hệ thống thoát nước kết hợp đường giao thông Triệu Quang Phục.

Các dự án này đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, một số đã triển khai thi công xây dựng. Qua rà soát, các dự án được đánh giá đáp ứng điều kiện áp dụng cơ chế đặc thù để tiếp tục thực hiện.

Ở chiều ngược lại, 4 dự án được đề xuất dừng triển khai gồm: Khu đô thị Tịnh Hà Riverside; Chỉnh trang đô thị kết hợp xây dựng Khu dân cư phía Bắc Quốc lộ 24; Khu dân cư Phú Gia và kết hợp chỉnh trang đô thị tại xã Nghĩa Dõng; Khu dân cư Nghĩa Dõng kết hợp chỉnh trang đô thị.

Nguyên nhân chủ yếu do các dự án không còn phù hợp với quy hoạch, nhà đầu tư không quyết tâm tiếp tục thực hiện hoặc khu đất cần được bố trí để triển khai các dự án của Công an tỉnh. Các khoản chi phí liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ được xem xét, xử lý theo quy định.

Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ngãi Nguyễn Văn Trọng báo cáo tại cuộc họp.

Ba dự án còn lại cần xin ý kiến cấp có thẩm quyền gồm: Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Đông đường Võ Thị Sáu; Khu đô thị dịch vụ Vạn Tường 01 và Khu đô thị dịch vụ Vạn Tường 02.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất chủ trương tiếp tục thực hiện đối với 3 dự án đủ điều kiện, đồng thời dừng triển khai 4 dự án không đáp ứng yêu cầu.

Đối với 3 dự án cần xin ý kiến cấp có thẩm quyền, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện phương án, gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong tuần tới.

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy triển khai dự án

Theo kết quả rà soát, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 111 dự án tồn đọng kéo dài. Trong đó, 82 dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra và được nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý; 29 dự án còn lại đang được Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ.

Quảng Ngãi có 111 dự án gặp khó khăn, vướng mắc

Trong số 82 dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, có 61 dự án được đề xuất áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 29 của Quốc hội và Nghị định 147 của Chính phủ. Đối với 21 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, các tồn tại, vướng mắc đến nay đã được tháo gỡ, xử lý dứt điểm.

Đáng chú ý, trong nhóm 61 dự án, đối với 24 dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất toàn bộ khu đất thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương xử lý và UBND tỉnh đã ban hành quyết định đối với toàn bộ 24 dự án.

Đối với 17 dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất một phần khu đất thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương xử lý cả 17 dự án. UBND tỉnh cũng đã ban hành quyết định đối với 13 dự án.

Riêng nhóm 20 dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương xử lý 10 dự án; UBND tỉnh đã ban hành quyết định đối với 8 dự án. Ngoài ra, có một dự án được nhà đầu tư tự nguyện chấm dứt hoạt động và thực hiện thông báo với cơ quan chức năng theo quy định.

Các dự án được khơi thông nguồn lực đất đai, vốn đầu tư sẽ tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng là chủ trương xuyên suốt của Trung ương và địa phương. Việc xử lý dứt điểm các dự án không chỉ giải quyết những tồn tại kéo dài mà còn góp phần khơi thông nguồn lực đất đai, vốn đầu tư, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện phương án xử lý 10 dự án còn lại, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11/2026. Qua đó, hoàn tất việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với toàn bộ 111 dự án đã rà soát.

Sau khi hoàn thành công tác xử lý, tỉnh sẽ chuyển trọng tâm sang đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai, sớm đưa các dự án vào hoạt động, phát huy hiệu quả nguồn lực đã được khơi thông.