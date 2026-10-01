Quảng Ngãi: Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, không để doanh nghiệp phải chờ

Nhiều kiến nghị tồn đọng

Ngày 1/10, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, chủ trì buổi làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động và triển khai dự án.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi làm việc với nhà đầu tư, doanh nghiệp vào ngày 1/10.

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, 35 kiến nghị của 16 doanh nghiệp và nhóm doanh nghiệp được tổng hợp để phục vụ buổi làm việc. Một nửa trong số này là những kiến nghị tồn đọng, có trường hợp được phản ánh từ năm 2017, 2018 và đã có nhiều văn bản chỉ đạo nhưng chưa được giải quyết.

Các kiến nghị tập trung vào đất đai và hồ sơ pháp lý dự án; nghĩa vụ tài chính về đất và thuế; bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; nguồn vật liệu xây dựng.

Trong lĩnh vực đất đai, doanh nghiệp kiến nghị về giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều chỉnh mục đích sử dụng đất, xác định ranh giới và diện tích đất thực tế sử dụng.

Một số trường hợp phản ánh sai số đo đạc, chưa được bàn giao đất trên thực địa, đất bị người dân lấn chiếm hoặc hồ sơ thuê đất kéo dài, ảnh hưởng đến việc triển khai dự án.

Về nghĩa vụ tài chính, doanh nghiệp đề nghị cơ quan chức năng rà soát, xác định lại tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và giá đất. Một số trường hợp kiến nghị xem xét khoản tiền thuê đất phát sinh đối với diện tích doanh nghiệp không thể sử dụng do vướng tranh chấp, lấn chiếm hoặc chưa hoàn tất thủ tục pháp lý.

Liên quan thủ tục đầu tư, các nhà đầu tư đề nghị đẩy nhanh việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tháo gỡ vướng mắc kéo dài để dự án đủ điều kiện tiếp tục triển khai, điều chỉnh hoặc chấm dứt theo quy định.

Bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng là nhóm vấn đề được doanh nghiệp kiến nghị xử lý. Các doanh nghiệp đề nghị đẩy nhanh xác lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với tài sản, công trình bị ảnh hưởng bởi dự án; đồng thời xác định, khấu trừ các khoản chi phí giải phóng mặt bằng đã ứng trước vào nghĩa vụ tài chính về đất.

Về vốn và tín dụng, doanh nghiệp kiến nghị hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn với lãi suất ưu đãi để đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, kho bảo quản, dây chuyền sản xuất; đồng thời tạo điều kiện tiếp cận vốn lưu động với chi phí phù hợp.

Doanh nghiệp cũng đề nghị tháo gỡ thủ tục môi trường, nhất là cấp giấy phép môi trường cho các dự án đang trong quá trình phục hồi, đưa nhà máy trở lại hoạt động.

Một số nhà đầu tư kiến nghị được hướng dẫn xử lý các dự án không còn khả năng triển khai và nghiên cứu chuyển đổi sang các dự án mới theo hướng công nghệ cao, sạch, thân thiện với môi trường.

Theo ông Lê Văn Tài, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm đã theo dõi, đôn đốc giải quyết 149 nội dung kiến nghị của 56 doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức.

Trong đó, 106 nội dung được tiếp nhận trong năm 2026 và 43 nội dung chuyển tiếp từ năm 2025. Đến nay, 83 nội dung đã được giải quyết, đạt 55,7%; 66 nội dung đang tiếp tục được xử lý.

Trong số các nội dung đã giải quyết, có 18 kiến nghị thuộc lĩnh vực đất đai, 7 nội dung về đầu tư công, còn lại liên quan đến cơ chế, chính sách, môi trường, hỗ trợ nguồn nhân lực, cấp giấy phép xây dựng và các lĩnh vực khác.

Đối với 66 nội dung đang được giải quyết, có 40 nội dung liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; 26 nội dung thuộc các lĩnh vực đầu tư công, cấp và điều chỉnh chủ trương đầu tư, cơ chế, chính sách.

Yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ thời hạn

Theo ông Nguyễn Đức Tâm - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng 9% năm 2026 và “hai con số” trong giai đoạn 2026-2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh: “không có doanh nghiệp mở rộng đầu tư thì không có tăng trưởng hai con số”. Theo ông, doanh nghiệp không thể mở rộng nếu một hồ sơ đất đai phải chờ ba năm, phương án di dân, tái định cư phải qua nhiều vòng hoặc công trường phải dừng vì thiếu nguyên vật liệu.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm chỉ đạo tại buổi làm việc.

Ông Tâm cho rằng phần lớn các kiến nghị không phải vướng ở luật mà vướng ở cách phối hợp giữa các cơ quan, việc hồ sơ chuyển qua nhiều nơi nhưng không ai chịu trách nhiệm đến cùng và một số nội dung sau sắp xếp đơn vị hành chính chưa được bàn giao rõ ràng giữa cấp tỉnh và cấp xã.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu buổi làm việc không phải để các sở, ngành, xã, phường đọc lại những công văn đã trả lời. Doanh nghiệp cần biết kiến nghị bao giờ được giải quyết, giải quyết như thế nào và doanh nghiệp phải làm gì; các cơ quan quản lý nhà nước phải nói rõ cách xử lý.

Đối với các cơ quan, ông Tâm yêu cầu những nội dung thuộc thẩm quyền và đủ cơ sở phải giải quyết ngay, nêu rõ ngày hoàn thành. Những nội dung cần rà soát, phối hợp phải xác định cơ quan chủ trì, công việc và thời hạn. Những nội dung vượt thẩm quyền hoặc pháp luật chưa cho phép phải nói rõ là không làm được và vì sao, để doanh nghiệp không phải chờ.

“Tôi không chấp nhận cách trả lời ‘đang nghiên cứu’, ‘sẽ phối hợp’, ‘tiếp tục rà soát’ mà không có người chịu trách nhiệm, không có hướng giải quyết và không có thời hạn”, ông Tâm nói.

Kiến nghị nào được giao cho sở, ngành, xã, phường mà đến hạn không xong, Giám đốc sở, Chủ tịch UBND xã, phường phải trực tiếp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh lý do.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, phần quan trọng nhất của buổi làm việc hôm nay không phải là nghe, mà là kết luận được từng việc với từng địa chỉ và từng mốc thời gian cụ thể, gắn với con người cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của tỉnh, nhằm mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới.