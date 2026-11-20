Các lực lượng quy tập cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Văn Tánh

Lực lượng tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ gồm các đơn vị: Đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi; Đồn Biên phòng Hồ Le, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ban Chỉ huy quân sự xã Ia Đal và chính quyền địa phương đã phát hiện được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Hồ Le Cạn, thuộc thôn Hồ Le. Sau khi phát hiện, các đơn vị đã tiến hành cất bốc theo đúng quy trình, đồng thời thu thập mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Hài cốt liệt sĩ và các di vật tìm thấy tại khu vực Hồ Le Cạn. Ảnh: Văn Tánh

Trước đó, trong quá trình phối hợp tìm kiếm mộ liệt sĩ tại khu vực Hồ Le Cạn, các lực lượng tham gia tìm kiếm đã phát hiện nhiều di vật tại hai vị trí khác nhau. Di vật tìm thấy gồm có 2 bình tông khắc tên “Sinh” và “Quốc Khánh”, một mặt khóa thắt lưng, một chiếc muỗng kim loại, một đôi dép, một gồ đựng cơm bằng nhôm và tăng quấn. Từ các di vật, các đơn vị đã mở rộng khu vực tìm kiếm và cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ nêu trên.