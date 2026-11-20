Ngày 17.11, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đăk Sao phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức tìm kiếm, khai quật và quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn Đăk Chang, xã Đăk Sao, tỉnh Quảng Ngãi.

Qua xác minh, hài cốt được xác định là liệt sĩ A Niên (SN 1944), nguyên Xã đội trưởng, hy sinh năm 1967 trong trận đánh biệt kích tại khu vực thôn Đăk Chang.

Lực lượng chức năng quy tập hài cốt liệt sĩ A Niên, nguyên Xã đội trưởng hy sinh năm 1967

Trước đó, từ thông tin do hai nhân chứng là ông A Bia và ông A Nùng cung cấp, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã tiến hành xác minh, khảo sát thực địa và xác định vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ để tổ chức tìm kiếm.

Quá trình khai quật được triển khai thận trọng, đúng quy trình, với sự tham gia của Ban Chỉ huy Quân sự xã, Tiểu đội Dân quân thường trực, Tổ Khảo sát, xác minh thông tin liệt sĩ xã cùng các lực lượng liên quan và người dân địa phương.

Hài cốt và các di vật tìm thấy được thu thập, bảo quản, lập hồ sơ theo quy định, phục vụ công tác bàn giao, truy điệu và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ.

Việc tìm thấy và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ A Niên có ý nghĩa quan trọng, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Qua đó, góp phần thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và nhân dân.