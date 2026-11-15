Quảng Ngãi quy tập 86 hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm

Ngày 14/11, Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, thông tin, Quảng Ngãi đã quy tập được 86 hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trong đó, 64 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong nước, 16 hài cốt được quy tập tại Lào và Campuchia trong mùa khô 2025 - 2026. Ngoài ra, lực lượng tìm kiếm đã quy tập thêm 6 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Attapư (Lào).

Quy tập 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật ở xã Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi).

Quảng Ngãi đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 13.514 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin, đạt 100% chỉ tiêu, sớm hơn kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia 5 tháng. Toàn bộ mẫu sinh phẩm đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ xác định danh tính.

Công an tỉnh cũng đã thu nhận mẫu ADN của 2.970 thân nhân liệt sĩ, đạt 81,86%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Theo Đại tá Mai Kim Bình, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn tỉnh rộng, địa hình phức tạp, nhiều khu vực rừng sâu, núi cao, sông suối chia cắt.

Ban Chỉ huy quân sự xã Đặng Thùy Trâm tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ tại Bệnh xá Đức Phổ (Bệnh xá Hồ Sâu).

Bên cạnh đó, thông tin về mộ liệt sĩ qua các thời kỳ chiến tranh chưa được xác minh đầy đủ, nhiều vị trí chôn cất ban đầu không còn nguyên trạng. Các nhân chứng lịch sử ngày càng cao tuổi, trí nhớ giảm sút, gây khó khăn cho việc thu thập, xác minh thông tin và xác định vị trí tìm kiếm.

Trong giai đoạn 2, tỉnh tiếp tục tập trung rà soát, xác minh thông tin, mở rộng địa bàn tìm kiếm, ưu tiên 5 vị trí mộ tập thể được Ban Chỉ đạo quốc gia cung cấp và những khu vực có nguồn thông tin tương đối rõ.

Trang trọng an táng 5 hài cốt liệt sĩ tại Ba Tơ.

Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, địa phương, phát huy vai trò của cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân trong cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Trang trọng an táng 5 hài cốt liệt sĩ tại Ba Tơ Sáng 13/11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ (xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi), chính quyền địa phương tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại xã Đặng Thùy Trâm. Đây là những hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong quá trình thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau lễ truy điệu, 5 hài cốt liệt sĩ được trang trọng đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ.