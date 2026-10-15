Quảng Ngãi quy tập 5 hài cốt liệt sĩ tại xã Đăk Pék

Lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Đăk Pék

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Đăk Pék, từ nguồn tin do người dân xóm Đăk Hoa cung cấp, đơn vị đã phối hợp với lực lượng Công binh thuộc Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực thuộc thôn Đăk Xanh.

Trong quá trình tìm kiếm từ ngày 12 đến 15.10, lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập 5 hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt nằm gần nhau, cách khoảng 50 – 60cm, được bố trí theo một hàng.

Tại hiện trường, lực lượng tìm kiếm phát hiện một số di vật như vải dù, tấm tăng và màn tuyn dùng để bọc, gói hài cốt. Những di vật này là cơ sở quan trọng phục vụ quá trình xác minh thông tin, làm rõ danh tính các liệt sĩ.

Đến nay, danh tính và thời điểm hy sinh của các liệt sĩ vẫn chưa được xác định.

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi dốc, có nhiều giao thông hào và dấu tích trận địa còn sót lại sau chiến tranh. Đặc biệt, trong khu vực phát hiện nhiều vật liệu nổ, gồm đầu đạn các loại, trong đó có đầu đạn M79, cùng các loại mìn.

Vì vậy, lực lượng Công binh phải thường xuyên kiểm tra hiện trường, rà soát và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình đào tìm.

Một số di vật được phát hiện tại khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Theo kế hoạch, đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai từ ngày 12 đến 31.10. Ban Chỉ huy Quân sự xã Đăk Pék cùng lực lượng Công binh sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trên cơ sở thông tin do người dân cung cấp.

Các hài cốt liệt sĩ đã được đưa về Nhà chờ Ban Chỉ huy Quân sự xã để bảo quản. Lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện các bước xác minh, giám định ADN và hoàn thiện hồ sơ theo quy định, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.