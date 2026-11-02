Quảng Ngãi quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ.

Trước đó, từ thông tin nhân chứng và kết quả khảo sát thực địa, ngày 30-10, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đặng Thùy Trâm phối hợp với lực lượng công binh tổ chức rà phá bom mìn, tìm kiếm tại khu vực Hố Sâu. Qua đào tìm trên diện tích khoảng 50m², lực lượng chức năng phát hiện một hài cốt cùng nhiều di vật như cúc áo, chai dầu gió, võng, tăng và trang phục bộ đội. Ngày 31-10, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm thêm 50m², lực lượng chức năng phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ cùng một chai dầu gió và chiếc gương tròn đường kính khoảng 5cm, có vỏ màu hồng.Cả 3 hài cốt nằm gần nhau, sau khi quy tập được đưa vào quách, bảo quản theo quy định và bàn giao cho Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đặng Thùy Trâm.

Đây là đợt tìm kiếm thứ ba tại địa phương, triển khai từ ngày 26-10 đến 8-11, tập trung tại 3 khu vực thuộc các bệnh xá Đức Phổ trước đây, gồm Hố Ngang, Hố Sâu và Đồng Lớn. Theo kế hoạch, có 16 phần mộ liệt sĩ dự kiến được tìm kiếm, quy tập tại các khu vực này.