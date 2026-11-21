Quảng Ngãi tham gia sự kiện “K Vietnam Wellness Festa & Expo in Dalat 2026”, giới thiệu tiềm năng du lịch và sản phẩm đặc trưng của địa phương

Từ ngày 20 – 24.11, tỉnh Quảng Ngãi tham gia sự kiện giao lưu kinh tế - văn hóa quốc tế “K Vietnam Wellness Festa & Expo in Dalat 2026” tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương – Đà Lạt (Lâm Đồng), nhằm quảng bá tiềm năng du lịch, giới thiệu sản phẩm OCOP đặc trưng và mở rộng cơ hội hợp tác, kết nối thị trường trong nước và quốc tế.

Các sản phẩm được giới thiệu tại không gian trưng bày

Tham gia sự kiện, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức gian hàng quảng bá các điểm đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch đặc trưng của địa phương.

Không gian trưng bày giới thiệu hình ảnh, ấn phẩm, video clip, chương trình du lịch, thông tin về các cơ sở lưu trú, homestay và làng du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp du lịch Quảng Ngãi giới thiệu sản phẩm, trao đổi thông tin và tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác

Quảng Ngãi có 8 gian hàng tham gia, gồm 1 gian hàng của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh và 7 gian hàng của các doanh nghiệp. Các đơn vị mang đến nhiều sản phẩm đặc trưng như hồng đẳng sâm, sâm dây, sâm Ngọc Linh, tỏi đen Lý Sơn, hành tím Lý Sơn, mật ong, nấm đông trùng hạ thảo, các loại nông sản chế biến và quà tặng du lịch.

Nhiều đặc sản nổi tiếng như tỏi đen Lý Sơn, hành tím Lý Sơn được quảng bá tại sự kiện

Bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, các doanh nghiệp du lịch Quảng Ngãi còn có cơ hội kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác, trao đổi thông tin và xây dựng các chương trình hợp tác phát triển sản phẩm, tour, tuyến du lịch.

Thông qua sự kiện, Quảng Ngãi hướng đến mở rộng thị trường khách du lịch trong nước và quốc tế, đặc biệt là thị trường Hàn Quốc; đồng thời tăng cường liên kết với các địa phương, doanh nghiệp để thu hút đầu tư, phát triển du lịch xanh và bền vững.

Tham gia sự kiện quốc tế tại Đà Lạt là dịp để Quảng Ngãi quảng bá hình ảnh điểm đến, mở rộng thị trường khách du lịch

Hoạt động cũng góp phần đưa sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và sản phẩm làng nghề đến gần hơn với người tiêu dùng, du khách; từng bước nâng cao nhận diện thương hiệu du lịch Quảng Ngãi gắn với những giá trị văn hóa, tài nguyên thiên nhiên và bản sắc riêng của địa phương.