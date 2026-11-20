Các ấn phẩm, hình ảnh giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch Quảng Ngãi được trưng bày tại không gian quảng bá

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026, không gian kết nối, quảng bá điểm đến và sản phẩm du lịch do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tổ chức tại phường Kon Tum đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch đặc sắc.

Không chỉ là nơi giới thiệu hình ảnh, sản phẩm và dịch vụ du lịch, không gian còn phát huy vai trò cầu nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nghệ nhân và du khách; góp phần lan tỏa tiềm năng, thế mạnh và bản sắc văn hóa của Quảng Ngãi.

Nghệ nhân trình diễn nghề dệt thổ cẩm, giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc

Tại đây, du khách được tìm hiểu hình ảnh, ấn phẩm quảng bá du lịch; thông tin về các tour, tuyến, điểm đến, sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp. Các sản phẩm quà tặng du lịch, hàng thủ công mỹ nghệ, thổ cẩm và sản phẩm đặc trưng của địa phương cũng được trưng bày, giới thiệu.

Điểm nhấn thu hút khách tham quan là các hoạt động trình diễn nghề dệt thổ cẩm, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, trải nghiệm tinh hoa ẩm thực và sản phẩm OCOP. Đặc biệt, chương trình workshop khám phá hoa văn, sắc màu thổ cẩm mang đến cơ hội để du khách trực tiếp tìm hiểu kỹ thuật dệt, nét đẹp và những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Công nghệ thực tế ảo VR360 mang đến trải nghiệm khám phá các điểm đến du lịch Quảng Ngãi sinh động, trực quan

Bên cạnh trải nghiệm trực tiếp, công nghệ thực tế ảo VR360 được ứng dụng để giới thiệu các điểm đến, sản phẩm du lịch, giúp du khách khám phá cảnh quan Quảng Ngãi bằng hình thức trực quan, sinh động. Việc kết hợp giữa trải nghiệm văn hóa truyền thống và ứng dụng công nghệ góp phần đổi mới phương thức quảng bá, tăng tính tương tác và khả năng tiếp cận du khách.

Thông qua không gian này, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh không chỉ thực hiện nhiệm vụ giới thiệu sản phẩm mà còn chủ động kết nối các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch và nghệ nhân. Qua đó, tạo cơ hội để các đơn vị quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường khách.

Trong bối cảnh du lịch ngày càng đòi hỏi tính liên kết và sức cạnh tranh cao, hoạt động xúc tiến không đơn thuần dừng lại ở việc quảng bá hình ảnh điểm đến mà còn giữ vai trò kết nối cung - cầu, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, phát triển sản phẩm mới và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Vì vậy, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh có vai trò quan trọng trong việc tập hợp nguồn lực, thúc đẩy liên kết giữa các chủ thể tham gia chuỗi giá trị du lịch, tạo sự đồng bộ trong công tác quảng bá và phát triển thị trường.

Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà tặng du lịch mang đậm bản sắc văn hóa địa phương được giới thiệu

Thông qua hoạt động này, Quảng Ngãi hướng đến tăng cường liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, mở rộng cơ hội thu hút đầu tư và thị trường khách; từng bước xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, hấp dẫn, giàu bản sắc, góp phần đưa du lịch trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.