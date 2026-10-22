Quảng Ngãi: Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga thăm Hòa thượng Thích Quảng Xả

Quanh cảnh buổi thăm tại chùa Huệ Chiếu - Văn phòng 2 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi

Cùng đi có ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi và các thành viên trong đoàn.

Đón tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi; Thượng tọa Thích Nhuận Bảo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Nhuận Hiển, Phó Chánh Thư ký, Phó Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Huệ Chiếu; cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh.

Bà Trần Thị Minh Nga phát biểu

Tại buổi thăm, bà Trần Thị Minh Nga ân cần vấn an sức khỏe Hòa thượng Thích Quảng Xả, thăm hỏi chư tôn đức Ban Trị sự cùng Phật tử tỉnh nhà. Bà bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của Hòa thượng Thích Quảng Xả trong công tác Phật sự, đồng thời mong Hòa thượng luôn mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương đạo hạnh, làm điểm tựa tinh thần, dìu dắt thế hệ Tăng Ni trẻ trên con đường tu học và phụng sự Đạo pháp, đồng hành cùng dân tộc.

Hòa thượng Thích Quảng Xả đáp từ

Đáp từ, Hòa thượng Thích Quảng Xả bày tỏ niềm hoan hỷ và tri ân bà Trần Thị Minh Nga cùng các thành viên trong đoàn đã dành thời gian đến thăm. Hòa thượng mong Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động Phật sự của Giáo hội được triển khai theo đúng quy định pháp luật, góp phần phát huy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo trong đời sống xã hội.

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, Thượng tọa Thích Nhuận Bảo cũng gửi lời cảm ơn đến bà Trần Thị Minh Nga cùng phái đoàn đã quan tâm đến Phật giáo tỉnh nhà; đồng thời bày tỏ mong muốn mối quan hệ giữa cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giáo và Giáo hội ngày càng gắn bó, hiệu quả, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thượng tọa Thích Nhuận Bảo, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi tri ân phái đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ

Buổi thăm diễn ra trong không khí thân tình và hoan hỷ, thể hiện sự quan tâm, gắn kết giữa cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giáo với Giáo hội, cùng hướng đến mục tiêu phát huy tinh thần hộ quốc an dân, phụng sự nhân sinh và đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương, đất nước.