Quảng Ngãi: Phiên chợ Sâm Ngọc Linh tại Măng Ri đạt doanh thu 3 tỷ đồng

Phiên chợ Sâm Ngọc Linh và Hàng Việt năm 2026 góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng, kết nối thị trường và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi.

Phiên chợ Sâm Ngọc Linh và Hàng Việt năm 2026 tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận doanh thu 3 tỷ đồng sau 3 ngày tổ chức, thu hút hơn 8.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm. Kết quả này cho thấy sức hút của các sản phẩm đặc trưng vùng Ngọc Linh, đồng thời mở thêm cơ hội kết nối thị trường cho doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất tại địa phương.

Kết nối sản vật vùng Ngọc Linh với người tiêu dùng

Diễn ra từ ngày 29 đến 31/10 tại Khu Văn hóa - Thể thao thôn Đăk Kinh, phiên chợ bố trí 55 gian hàng, với sự tham gia của 52 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các thôn trên địa bàn. Các sản phẩm được giới thiệu thuộc nhiều nhóm, từ sâm Ngọc Linh, dược liệu đến sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng và hàng Việt Nam chất lượng.

Điểm đáng chú ý là phiên chợ năm nay lần đầu tiên kết hợp hoạt động quảng bá sâm Ngọc Linh và dược liệu địa phương với Phiên chợ hàng Việt, tạo không gian giao thương đa dạng hơn cho người bán và người mua. Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm, các đơn vị có cơ hội trực tiếp tiếp cận khách hàng, tìm kiếm đối tác và mở rộng kênh tiêu thụ.

Bên cạnh hoạt động mua bán, chương trình tổ chức khu vực nhận biết sâm Ngọc Linh, giới thiệu dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam về phương pháp phân tích dấu ấn sinh học phân tử đối với loại sâm này, cùng hội thi, trưng bày và đấu giá củ sâm đẹp. Những hoạt động đó góp phần nâng cao sự quan tâm của người tiêu dùng đối với sản phẩm, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ chất lượng và uy tín thương hiệu sâm Ngọc Linh.

Đối với địa phương miền núi như Măng Ri, việc đưa sản phẩm đến gần hơn với thị trường có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế dược liệu. Cơ hội giao thương không chỉ nằm ở doanh số trong những ngày diễn ra sự kiện, mà còn ở khả năng hình thành quan hệ hợp tác lâu dài giữa người sản xuất, đơn vị phân phối và doanh nghiệp.

Phát triển kinh tế dược liệu gắn với văn hóa bản địa

Cùng với xúc tiến thương mại, phiên chợ còn tạo không gian giới thiệu các giá trị văn hóa của đồng bào Xơ Đăng. Các hội thi ẩm thực truyền thống, đan lát, đóng khố, cồng chiêng và múa xoang thu hút sự tham gia của nhiều thôn, góp phần đưa nét đặc sắc trong đời sống cộng đồng đến với du khách.

Các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại các hội thi trong khuôn khổ Phiên chợ Sâm Ngọc Linh và Hàng Việt năm 2026 được trao giải, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống và thúc đẩy quảng bá sản phẩm địa phương.

Các hoạt động thể thao, triển lãm ảnh về đất và người Măng Ri cũng làm phong phú trải nghiệm tại sự kiện. Đáng chú ý, cuộc thi livestream bán hàng trực tuyến mở thêm hướng quảng bá sản phẩm qua nền tảng số, giúp các cơ sở kinh doanh tiếp cận phương thức giới thiệu hàng hóa phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới.

Theo định hướng của xã Măng Ri, phát triển vùng sâm Ngọc Linh và dược liệu gắn với bảo tồn văn hóa, du lịch cộng đồng là một trong những hướng đi nhằm nâng cao đời sống người dân. Khi sản phẩm đặc trưng được kết nối với hoạt động du lịch và các giá trị văn hóa được phát huy, địa phương có thêm điều kiện đa dạng hóa sinh kế, thay vì phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất.

Dịp này, các đơn vị cũng trao hỗ trợ cho học sinh và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Kết quả doanh thu 3 tỷ đồng cùng lượng khách tham quan đông đảo là tín hiệu tích cực đối với hoạt động xúc tiến thương mại tại Măng Ri. Tuy nhiên, để duy trì sức hút sau phiên chợ, địa phương và các cơ sở sản xuất cần tiếp tục cải thiện mẫu mã, bao bì, nhãn hiệu, bảo đảm nguồn gốc sản phẩm và tăng cường liên kết tiêu thụ. Đây là những yếu tố quan trọng để giá trị của sâm Ngọc Linh, dược liệu và nông sản địa phương được phát huy bền vững trên thị trường.