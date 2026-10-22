Quảng Ngãi: Phê duyệt dự án sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo đó, dự án được triển khai theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, đầu tư sửa chữa các hạng mục: nhà trưng bày cuộc đời và sự nghiệp, nhà tưởng niệm; nhà làm việc, chiếu phim và thư viện; nhà vọng cảnh; nhà trưng bày hiện vật hiến tặng; hành lang cầu nối; quầy lưu niệm; nhà bảo vệ; nhà vệ sinh; hồ sen; hệ thống cây xanh và sân vườn; hệ thống điện; hệ thống đường giao thông; tường rào cổng ngõ; nhà để xe; hệ thống cấp thoát nước; trụ cờ; hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống xử lý nước thải và thiết bị.

Giai đoạn 2, sửa chữa, cải tạo Nhà lưu niệm (nơi đồng chí Phạm Văn Đồng sinh ra và lớn lên thời kỳ niên thiếu); cổng ngõ, sân vườn và phần thiết bị trưng bày cho các nhà trưng bày của khu lưu niệm.

Tuổi trẻ Quảng Ngãi thành kính dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc công lao to lớn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Dự án có tổng mức đầu tư xây dựng 50 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, tiếp thu đầy đủ các nội dung kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan; tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước; hoàn thành dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, mục tiêu dự án nhằm bảo tồn, lưu giữ những kỷ vật quý báu liên quan cuộc đời, sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng; bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, xã hội; lưu truyền và phát huy tinh thần yêu nước của dân tộc; phục vụ tham quan, nghiên cứu về lịch sử và phát triển du lịch.

Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức là công trình văn hóa, lịch sử có ý nghĩa đặc biệt, gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức là Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia, có tổng diện tích hơn 47.000m², được khánh thành giai đoạn 1 vào năm 2008 và giai đoạn 2 vào năm 2015.

Đây là công trình văn hóa, lịch sử có ý nghĩa đặc biệt, gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người cộng sản kiên cường, mẫu mực, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi.