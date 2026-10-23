Quảng Ngãi: Phê duyệt dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp 48,4km Quốc lộ 24 với tổng mức đầu tư 2.350 tỷ đồng

Việc đầu tư cải tạo, nâng cấp 48,4km Quốc lộ 24 không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải, bảo đảm giao thông thông suốt, hạn chế tai nạn giao thông mà còn kết nối phía tây tỉnh Quảng Ngãi với các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo đó, dự án có tổng chiều dài khoảng 48,4km, đi qua địa bàn các xã: Ba Tơ, Ba Dinh, Ba Tô, Ba Vì và Kon Plông. Trong đó, điểm đầu tại Km32 thuộc xã Ba Tơ; điểm cuối tại Km89+513 thuộc xã Kon Plông; diện tích sử dụng đất dự kiến khoảng 225ha; quy mô đầu tư xây dựng và giải pháp thiết kế chủ yếu với kết cấu mặt đường bê-tông nhựa cùng với hệ thống cầu, cống, thoát nước, các công trình bảo đảm an toàn giao thông và hạng mục hạ tầng kỹ thuật cần thiết.

Tổng mức đầu tư dự án là 2.350 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư tây Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026-2031, gồm 2 phân kỳ đầu tư.

Giai đoạn 1 (2026-2028), đầu tư đoạn tuyến tránh đèo Vi Ô Lắk từ Km50+500 đến Km65+500, chiều dài khoảng 15km, kinh phí khoảng 1.350 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 1.000 tỷ đồng và ngân sách tỉnh 350 tỷ đồng.

Giai đoạn 2, đầu tư các đoạn tuyến còn lại, kinh phí khoảng 1.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương.

Bình đồ tổng thể dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 24, đoạn từ Km32-Km89+513. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Để triển khai thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư tây Quảng Ngãi (chủ đầu tư) tổ chức quản lý, triển khai dự án đúng mục tiêu, quy mô, tiến độ, tổng mức đầu tư được phê duyệt, bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng khảo sát, thiết kế, khối lượng, định mức, đơn giá, dự toán và chi phí đầu tư xây dựng; lựa chọn giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm an toàn công trình, an toàn giao thông, phòng ngừa sạt lở, bảo vệ môi trường và sử dụng tiết kiệm tài nguyên, vật liệu.

Các đơn vị thi công đang tập trung khắc phục vị trí sạt lở tại Km 76+800-Km 77+154 Quốc lộ 24 đoạn qua địa bàn xã Kon Plông. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan thực hiện đầy đủ thủ tục về đất đai, môi trường, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất, nguồn vật liệu xây dựng, bãi đổ thải và các thủ tục pháp lý khác có liên quan; chỉ tổ chức khởi công, thi công khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định; quản lý chặt chẽ chất lượng, tiến độ, khối lượng, giá trị hợp đồng và trách nhiệm của các bên tham gia; thực hiện nghiệm thu, thanh toán, quyết toán đúng thực tế, đúng hợp đồng và quy định pháp luật; không nghiệm thu, thanh toán đối với khối lượng không đủ điều kiện hoặc hồ sơ không hợp lệ.

Xây dựng kế hoạch và tiến độ triển khai cụ thể cho từng giai đoạn phù hợp với khả năng cân đối, bố trí vốn được cấp có thẩm quyền giao; bảo đảm tính đồng bộ, khả năng khai thác, sử dụng và phát huy hiệu quả đầu tư.

Quốc lộ 24 đoạn từ Km32-Km89+513 có mặt cắt ngang hẹp, nhiều đoạn bán kính cong nhỏ, độ dốc lớn, thường xuyên xảy ra sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, việc đầu tư cải tạo, nâng cấp 48,4km Quốc lộ 24 nhằm mục tiêu xây dựng hoàn chỉnh đoạn tuyến đạt tiêu chuẩn tối thiểu đường cấp III, cấp IV miền núi theo quy hoạch mạng lưới giao thông quốc gia.

Qua đó, đáp ứng nhu cầu vận tải, bảo đảm giao thông thông suốt, hạn chế tai nạn giao thông, thuận lợi công tác cứu hộ cứu nạn, an ninh quốc phòng.

Đồng thời, phát huy mạnh mẽ vai trò Quốc lộ 24 trong việc kết nối phía tây tỉnh Quảng Ngãi với các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, với các khu kinh tế, cảng biển lớn như cảng Chu Lai, cảng Dung Quất, tạo động lực giao lưu văn hóa, phát triển du lịch dịch vụ của Khu du lịch sinh thái Măng Đen, Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.