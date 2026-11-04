Quảng Ngãi: Phạt tài xế và chủ xe khách bị tước phù hiệu vẫn hoạt động 28 triệu đồng

Ngày 4/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện và tài xế về hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách về lỗi hành vi không có phù hiệu.

Cán bộ Trạm CSGT Đức Phổ lập biên bản xử phạt với tài xế và chủ phương tiện vi phạm trật tự ATGT.

Trước đó, qua nguồn tin, Trạm CSGT Đức Phổ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã dừng phương tiện xe khách BKS 92H-025.XX lưu thông trên QL1 đoạn qua địa bàn xã Khánh Cường để kiểm tra phương tiện. Tại đây, tài xế N.S (sinh năm 1978, trú xã Chiêu Đàn, TP Đà Nẵng) không xuất trình được phù hiệu phương tiện.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế N.S và chủ xe là Công ty TNHH MTV vận tải Phương Vy thừa nhận hành vi giao xe và điều khiển phương tiện không có phù hiệu xe khách theo quy định.

Được biết, trước đó, xe khách BKS 92H-025.xx đã có hành vi vi phạm và bị Trạm CSGT Suối Tre, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai lập biên bản xử phạt, tước phù hiệu có thời hạn đến ngày 28/11/2026.

Với vi phạm trên, Trạm CSGT Đức Phổ, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế 6 triệu đồng, trừ 2 điểm trên GPLX. Phạt chủ phương tiện 22 triệu đồng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo chủ phương tiện, lái xe hãy nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kinh doanh vận tải đúng quy định, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Trong đó, phù hiệu xe khách là một trong những điều kiện quản lý hoạt động kinh doanh vận tải. Việc sử dụng phương tiện không có phù hiệu theo quy định gây khó khăn cho công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động vận tải và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm trong quá trình kinh doanh.