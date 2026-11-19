Hai HCLS cất bốc được tại xã Ia Đal

Căn cứ các di vật tìm kiếm được như: Đôi dép cao su, mặt dây thắt lưng, cúc áo, tăng, bình tông nhôm có khắc tên: “Quốc Khánh” và một số mẫu răng vụn được tìm thấy; căn cứ các di vật tìm kiếm được như: 1 bình tông nhôm có khắc tên: “Sinh”; mảnh tăng bằng dù màu xanh rằn ri; mặt dây thắt lưng, thìa nhôm; bước đầu xác định đây là hài cốt của 2 liệt sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lực lượng chức năng tìm kiếm và cất bốc HCLS

Vị trí phát hiện hài cốt liệt sĩ (HCLS) là nơi có nhiều hầm hào, công sự và nhiều hố bom to. Đối với HCLS có tên là “Sinh”, ngoài các di vật liên quan đến liệt sĩ, lực lượng tìm kiếm phát hiện được một túi ni long màu đen được gói buộc cẩn thận, qua nhiều năm được chôn cất đã bị thủng một số chỗ. Khi mở túi ni long kiểm tra, trong đó là một nắm đất có hình hạng như các khúc xương đã bị hoá thạch. Khả năng liệt sĩ bị trúng bom, đồng đội gói buộc và an táng cùng với các di vật của liệt sĩ.

Bình tông bộ đội có khắc chữ “Quốc Khánh”

Bên cạnh đó, Ban CHQS xã Ia Đal cũng đã sử dụng máy ra đa xuyên đất tiến hành dò tìm nhiều vị trí quanh khu vực, phát hiện 11 điểm khả nghi.

Ngoài ra, trong quá trình phát quang các vị trí rậm rạp, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện nhiều ụ đất có xếp đá nghi là mộ liệt sĩ. Hiện đơn vị đã tỉến hành khoanh vùng và sẽ tổ chức tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng tìm kiếm của các đơn vị chấp hành nghiêm kế hoạch, phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, trang bị. Công tác tìm kiếm được tiến hành đúng khu vực đã xác định.

Hiện tại, 2 HCLS đã được đưa về Hội trường Ban CHQS xã Ia Đal để tổ chức bảo quản, thờ cúng và làm tốt mọi công tác chuẩn bị để tiến hành bàn giao và tổ chức Lễ truy điệu và an táng HCLS theo quy định.