Quảng Ngãi: Phát hiện hài cốt liệt sĩ nơi bệnh xá cũ

Ngày 1/11, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đặng Thùy Trâm (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin với báo chí, lực lượng vừa phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ. Theo đó, để triển khai công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, một đội quy tập gồm 17 cán bộ, chiến sĩ và đại diện chính quyền địa phương đã nỗ lực làm việc liên tục từ 7h đến 16h30 cùng ngày.

Lực lượng chức năng tìm kiếm được hài cốt liệt sĩ tại bệnh xá cũ Hố Sâu (bệnh xá Đức Phổ). (Ảnh: L.X)

Lực lượng làm nhiệm vụ đã phối hợp sử dụng máy đào cùng các phương cụ thủ công như cuốc, xẻng để rà soát thêm 150m², nâng tổng diện tích đã đào tìm tại khu vực này lên 250m².

Quá trình tìm kiếm tại hai vị trí mới đã ghi nhận nhiều di vật lịch sử quý giá. Cụ thể, tại vị trí thứ nhất nằm gần suối và thời gian chôn cất đã lâu, phần hài cốt đã phân hủy hết. Tuy nhiên, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện nhiều di vật của liệt sĩ bao gồm tăng, vải dù, dây su, áo thun, đèn pin và một chiếc dao găm đã gỉ sét. Tại vị trí thứ hai, lực lượng chức năng tìm thấy 21 chiếc răng cùng các di vật gồm một cúc áo, một chiếc võng màu đỏ và một mảnh vải quấn.

Hài cốt của liệt sĩ được quy tập đưa về nơi an táng. (Ảnh: L.X)

Toàn bộ hài cốt và di vật thu gom được đã được lực lượng chức năng tiến hành bảo quản nghiêm ngặt theo đúng quy định để phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính liệt sĩ.

Trước đó, trong các ngày 30 và 31/10, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi cũng đã quy tập thành công 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại địa bàn này. Như vậy, qua 3 đợt tìm kiếm tại khu vực bệnh xá Đức Phổ, tổng cộng 5 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập.

Lực lượng chức năng thu thập các di vật tại khu vực tìm thấy phần hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: L.X)

Theo thông tin từ lời kể của các nhân chứng, các liệt sĩ hy sinh trong giai đoạn 1972-1974 và được an táng tại các khu vực Hố Sâu, Hố Ngang và Đồng Lớn (thuộc khu vực các bệnh xá Đức Phổ trước đây). Dự kiến tại những khu vực này có tổng cộng 16 phần mộ liệt sĩ cần được tìm kiếm và quy tập.

Lực lượng chức năng cũng thông tin thêm, trong ngày 2/11, các lực lượng sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi rà soát, đào tìm tại những vị trí nghi vấn còn lại trong khu vực.