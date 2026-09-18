Quảng Ngãi: Phát hiện, giao nộp tượng Hanuman, được thưởng gần 93 triệu đồng

Theo Quyết định, người được chi thưởng là ông Dương Đình Lục, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi. Mức chi thưởng là 92.872.150 đồng, thời hạn chi thưởng trong năm 2026.

Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm thực hiện việc chi thưởng từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa năm 2026 của Sở.

Ông Dương Đình Lục, người phát hiện và giao nộp tượng thần khỉ Hanuman. Ảnh NVCC

Theo ông Dương Đình Lục, ông phát hiện tượng thần khỉ Hanuman vào tháng 3.2021 tại vùng biển thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn (nay là xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi), trong lúc ra biển câu cá.

Ông Lục cho biết, bức tượng nằm dưới lớp cát, cách bờ khoảng 50m, ở độ sâu khoảng 4m. Nhận thấy đây là một bức tượng lạ, ông huy động người thân và thuê phương tiện trục vớt, đưa vào bờ. Tượng nặng khoảng 150kg nên việc đưa lên và vận chuyển gặp nhiều khó khăn.

Sau khi thông tin về bức tượng được biết đến, nhiều người tìm đến xem và có người ngỏ ý mua. Theo ông Lục, có người từng trả giá 2 tỉ đồng để mua lại cổ vật nhưng ông không đồng ý bán.

Sau khi chính quyền địa phương biết việc ông Lục trục vớt được cổ vật, ông được vận động giao nộp cho Nhà nước. Năm 2023, ông Lục bàn giao tượng cho Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi để nghiên cứu, xác định giá trị.

Sau khi tiếp nhận, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi thành lập hội đồng giám định. Kết quả xác định tượng thần khỉ Hanuman có niên đại thế kỷ XI-XII, được làm bằng đá sa thạch hạt mịn.

Tượng cao 84cm, ngang 40cm, nặng khoảng 150kg, gồm bệ đá bát giác cao 14cm và thân tượng cao 70cm trong tư thế ngồi.

Tượng thần khỉ Hanuman là hiện vật có giá trị, phản ánh dấu ấn lịch sử, văn hóa của vùng đất, đồng thời thể hiện kỹ thuật điêu khắc và ảnh hưởng của Ấn Độ giáo. Việc cổ vật được giao nộp cho Nhà nước góp phần phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đưa hiện vật đến gần hơn với công chúng.