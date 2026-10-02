Quảng Ngãi: Phát hiện 6 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật

Đội K53 tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở phường Đăk Cấm (tỉnh Quảng Ngãi).

Theo đó, tại khu vườn phía sau nhà một hộ dân ở thôn 4 Plei Trum - Đăk Choăh, phường Đăk Cấm, khi đào các rãnh phục vụ tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật liên quan. Các hài cốt được phát hiện chủ yếu còn răng, chân răng và nhiều mảnh xương vụn. Tại hiện trường, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật như cúc áo, các đoạn dây thắt lưng, hộp tiếp đạn, nhiều viên đạn AK đã bị rỉ sét, 2 xi-lanh y tế, các mảnh kim loại, ly nhựa và 2 hộp nhựa màu trắng nghi là vật liệu nổ.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành cất bốc, đưa các hài cốt liệt sĩ về phòng thờ liệt sĩ để bảo quản và tổ chức thờ cúng. Sau khi hoàn tất đợt tìm kiếm, Đội K53 sẽ hoàn thiện các thủ tục liên quan, bàn giao hài cốt cho UBND phường Đăk Cấm để tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Lãnh đạo phường Đăk Cấm đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ K53 đang thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn.

Trước đó, từ thông tin do các nhân chứng cung cấp, Ban CHQS xã Ba Động phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm tại khu vực đầu nguồn suối Nước No, thôn Ba Liên, xã Ba Động đã phát hiện và khai quật 3 hài cốt liệt sĩ.

Một hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở đầu nguồn suối Nước No, xã Ba Động (tỉnh Quảng Ngãi).

Quá trình cất bốc, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều di vật liên quan đến bộ đội như cúc áo, tăng, võng dù, dây dù... Các di vật được thu thập, bảo quản cùng hài cốt theo quy định, phục vụ công tác xác minh và xác định danh tính.

Lực lượng xã Ba Động khai quật tìm hài cốt liệt sĩ.

Theo các nhân chứng, cách khu vực phát hiện hài cốt vài trăm mét từng có một trạm xá dã chiến, nơi điều trị, cấp cứu bộ đội bị thương trong quá trình chiến đấu tại các khu vực lân cận trong khoảng thời gian từ năm 1967 đến năm 1972.

Hài cốt liệt sĩ được bảo quản, hương khói trước khi tổ chức lễ an táng ở xã Ba Động (tỉnh Quảng Ngãi).

Đến nay, 7 địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 36 hài cốt liệt sĩ. Thời gian tới, các địa phương sẽ phối hợp tổ chức lễ truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định, bảo đảm trang nghiêm, thành kính.