Quảng Ngãi: Phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ trong vườn nhà dân ở phường Đăk Cấm

Lực lượng chức năng phát hiện 3 bộ hài cốt liệt sĩ ở phường Đăk Cấm

Ngày 1.10, Đội Quy tập mộ liệt sĩ thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tìm kiếm tại khu vườn phía sau nhà một hộ dân ở thôn 4 Plei Trum - Đăk Choăh, phường Đăk Cấm.

Trong quá trình đào các rãnh tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 3 hài cốt. Phần hài cốt còn lại chủ yếu là răng có chân răng và nhiều mảnh xương vụn.

Các bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở khu vực phía sau khu vườn nhà dân

Tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng tìm thấy nhiều di vật như cúc áo, các đoạn dây thắt lưng, hộp tiếp đạn, nhiều viên đạn AK đã bị rỉ sét, 2 xi lanh y tế cùng nhiều mảnh kim loại, ly nhựa và 2 hộp nhựa màu trắng nghi là vật liệu nổ.

Ngay sau khi phát hiện, các hài cốt được cất bốc và đưa về Phòng thờ liệt sĩ để bảo quản, thờ cúng.

Nhiều di vật được phát hiện cùng các hài cốt liệt sĩ

Sau khi hoàn tất đợt tìm kiếm, Đội Quy tập mộ liệt sĩ sẽ thực hiện các thủ tục liên quan, bàn giao hài cốt cho phường Đăk Cấm để tổ chức Lễ truy điệu và an táng theo quy định.