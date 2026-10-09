Quảng Ngãi phát động khóa tập huấn kỹ năng số trên cổng 'Bình dân học vụ số' năm 2026

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động khóa tập huấn kỹ năng số trực tuyến năm 2026 trên cổng “Bình dân học vụ số”. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Phát biểu tại buổi phát động, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tấn Liêm cho biết, thời gian qua, phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn Quảng Ngãi đã đi vào đời sống với tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”.

Quảng Ngãi là một trong những tỉnh đầu tiên kiện toàn 100% Tổ công nghệ số cộng đồng đến cấp thôn, với 1.477 tổ và hơn 12.000 thành viên, trực tiếp cầm tay chỉ việc cho người dân tiếp cận các nền tảng và dịch vụ số.

Cùng với đó, công tác đào tạo, tập huấn cũng được đẩy mạnh với nhiều hình thức và nội dung thiết thực, với khoảng 8.000 cán bộ, công chức, viên chức đã được tập huấn kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo; hơn 6.000 học viên tham gia lớp tập huấn nâng cao kỹ năng số về phòng chống lừa đảo trực tuyến, chữ ký số và truyền thông số…

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tấn Liêm phát động động khóa tập huấn kỹ năng số trực tuyến năm 2026 trên cổng “Bình dân học vụ số”. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đặc biệt, cuối năm 2025, khóa học trực tuyến trên cổng “Bình dân học vụ số” của tỉnh đã tạo được sức lan tỏa lớn. Chỉ hơn 80 ngày, cổng đã phục vụ hơn 1,66 triệu lượt học, với 411.038 học viên đến từ 96 xã, phường, đặc khu tham gia. Trung bình mỗi ngày có khoảng 20.000 lượt truy cập, có thời điểm 2.000 người học cùng lúc. Điển hình, xã Tư Nghĩa, gần 80% người dân tham gia; nhiều xã miền núi như: Sa Bình, Kon Đào, Bờ Y có tỷ lệ cấp chứng nhận thuộc nhóm cao nhất toàn tỉnh.

Những con số trên cho thấy nhu cầu học tập, cập nhật kỹ năng số trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân là rất lớn. Đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức học tập trong năm 2026.

Đại diện Tổ công nghệ số cộng đồng phường Nghĩa Lộ phát biểu hưởng ứng khóa tập huấn kỹ năng số trực tuyến năm 2026 trên cổng “Bình dân học vụ số”. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo đồng chí Nguyễn Tấn Liêm,qua thực tiễn triển khai năm 2025 cho thấy, kinh nghiệm cần tiếp tục phát huy: Nội dung phải thiết thực, dễ tiếp cận; việc học cần gắn với những nhu cầu cụ thể trong công việc và đời sống; đồng thời cần quan tâm hơn đến đặc điểm của từng nhóm người học.

Trên cơ sở đó, khóa tập huấn kỹ năng số trên cổng “Bình dân học vụ số” năm 2026 kế thừa tinh thần “4 dễ”: Dễ biết, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm. Đồng thời, đổi mới theo hướng tăng cường tính “thực chiến”, tức là có thể ứng dụng ngay sau khi học.

Theo đó, nội dung được thiết kế cụ thể hơn, hướng đến ba nhóm đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; người dân; và doanh nghiệp. Các nội dung ưu tiên gồm: Trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin, mua bán trực tuyến và dịch vụ công.

Đáng chú ý, người học sẽ được tiếp cận những kỹ năng gắn trực tiếp với thực tế như sử dụng AI và kỹ thuật viết prompt, tạo trợ lý AI theo nhu cầu; khai thác dữ liệu và dashboard; tra cứu, sử dụng dịch vụ công; mua bán và marketing trực tuyến; sử dụng các nền tảng số của tỉnh; kiểm chứng thông tin trên môi trường số; bảo vệ tài khoản, dữ liệu và sử dụng chữ ký số an toàn.

Quang cảnh buổi phát động.(Ảnh: HIỂN CỪ)

“Chuyển đổi số có thành công không nằm ở công nghệ cao siêu, mà phụ thuộc vào việc người dân có biết dùng công nghệ số một cách an toàn, hiệu quả hay không. Mỗi người dân trở thành một công dân số văn minh, tự tin chính là động lực quan trọng nhất để xây dựng một chính quyền số hiệu quả và kinh tế số vững mạnh”, đồng chí Nguyễn Tấn Liêm nhấn mạnh.

Để khóa tập huấn đem lại hiệu quả thiết thực, đồng chí Nguyễn Tấn Liêm đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm tuyên truyền, hướng dẫn và tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tích cực tham gia.

Đồng thời, các Tổ công nghệ số cộng đồng cần tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng gần dân, sát dân, hỗ trợ những người còn gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ. Đặc biệt, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mỗi người dân, doanh nghiệp hãy chủ động dành thời gian tham gia học tập, lựa chọn những nội dung phù hợp với nhu cầu của mình và quan trọng nhất là học đến đâu, áp dụng đến đó.