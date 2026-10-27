Quảng Ngãi phát động Cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương' năm học 2026 - 2027

Tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Vùng 2, Đại tá Lê Huy - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, dự và chỉ đạo; Đại tá Trần Hồng Quế - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi, chủ trì.

Tại điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Võ Thị Tuyết Nhung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Phó Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi, cùng đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tham dự. Tại các điểm cầu trường THCS, đại diện ban giám hiệu và đông đảo học sinh các nhà trường tham gia lễ phát động.

Quang cảnh phát động Cuộc thi trực tuyến “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2026 - 2027 dành cho các học sinh THCS tỉnh Quảng Ngãi.

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao nhận thức, hiểu biết của học sinh về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam. Qua đó, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo thể lệ, Cuộc thi được tổ chức qua hai vòng: cấp xã, phường và cấp tỉnh. Vòng thi cấp xã, phường được triển khai bằng hai hình thức trực tuyến và trực tiếp. Mỗi thí sinh trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” trong thời gian 10 phút. Mỗi học sinh được tham gia tối đa 3 lượt thi; kết quả cao nhất được sử dụng để xét thành tích.

Hình ảnh phát động Cuộc thi tại các điểm cầu.

Vòng thi cấp tỉnh được tổ chức trực tiếp theo hình thức “Rung chuông vàng”, với sự tham gia của 60 học sinh xuất sắc được lựa chọn từ vòng thi cấp xã, phường. Cụ thể, Cụm 1 và Cụm 2 mỗi cụm lựa chọn 25 học sinh có thành tích cao nhất; Cụm 3 lựa chọn 10 học sinh có thành tích cao nhất tham gia tranh tài tại vòng chung kết cấp tỉnh. Thời gian tổ chức Cuộc thi bắt đầu từ 9 giờ ngày 26/10 đến 11 giờ ngày 1/11/2026.

Đại tá Lê Huy - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phát biểu chỉ đạo tại buổi phát động Cuộc thi.

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Lê Huy - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhấn mạnh: Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2026 - 2027 tiếp tục mở ra một sân chơi trí tuệ bổ ích, thiết thực và giàu ý nghĩa đối với học sinh THCS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đây không chỉ là cơ hội để các em thể hiện sự hiểu biết, tinh thần ham học hỏi và khả năng vận dụng kiến thức mà còn góp phần bồi đắp niềm tự hào về truyền thống quê hương, đất nước, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng mong muốn các em học sinh tích cực hưởng ứng, chủ động nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức, tham gia Cuộc thi với tinh thần nghiêm túc, trung thực, đoàn kết, tự tin và quyết tâm đạt thành tích cao. Đồng thời khẳng định, mỗi kiến thức các em tích lũy hôm nay sẽ là hành trang quý báu để trở thành những công dân có tri thức, có trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng phát triển, cùng cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.