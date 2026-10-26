Quảng Ngãi: Phát động cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’

Sáng 26/10, tại xã Núi Thành (TP. Đà Nẵng), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tổ chức phát động Cuộc thi trực tuyến “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2026 - 2027 dành cho 39.702 học sinh trung học cơ sở (THCS) thuộc 43 trường trên địa bàn 21 xã, phường của tỉnh Quảng Ngãi.

Phát động Cuộc thi trực tuyến “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2026 - 2027 dành cho học sinh trung học cơ sở tỉnh Quảng Ngãi.

Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 dự, chỉ đạo tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Vùng; Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Vùng, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi, chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Vùng. Tại điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Võ Thị Tuyết Nhung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Phó Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi chủ trì, cùng đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự và Tỉnh đoàn Quảng Ngãi. Tại các điểm cầu trường THCS có đại diện Ban Giám hiệu và học sinh các nhà trường tham gia.

Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 phát biểu tại Lễ phát động cuộc thi.

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao nhận thức, hiểu biết cho học sinh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam; bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phát động Cuộc thi trực tuyến “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2026 - 2027 tại Trường THCS Nguyễn Nghiêm (tỉnh Quảng Ngãi).

Theo thể lệ, cuộc thi được tổ chức qua hai vòng: vòng thi cấp xã, phường và vòng thi cấp tỉnh. Trong đó, vòng thi cấp xã, phường được triển khai bằng hai hình thức trực tuyến và trực tiếp. Mỗi thí sinh tham gia trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” trong thời gian 10 phút. Mỗi học sinh được tham gia tối đa 3 lượt thi, kết quả cao nhất sẽ được sử dụng để xét thành tích.

Vòng thi cấp tỉnh được tổ chức trực tiếp theo hình thức “Rung chuông vàng”, với sự tham gia của 60 học sinh xuất sắc được lựa chọn từ vòng thi cấp xã, phường. Trong đó, cụm 1 và cụm 2 mỗi cụm lựa chọn 25 học sinh có thành tích cao nhất; cụm 3 lựa chọn 10 học sinh có thành tích cao nhất để tranh tài tại vòng chung kết cấp tỉnh.

Thời gian tổ chức vòng thi chính thức bắt đầu từ 9 giờ ngày 26/10 đến 11 giờ ngày 01/11/2026.

Phát động Cuộc thi trực tuyến “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2026 - 2027 tại Trường THCS Văn Thuận (tỉnh Quảng Ngãi).

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 nhấn mạnh: Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2026 - 2027 tiếp tục mở ra một sân chơi trí tuệ bổ ích, thiết thực và giàu ý nghĩa đối với học sinh THCS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đây không chỉ là cơ hội để các em thể hiện sự hiểu biết, tinh thần ham học hỏi và khả năng vận dụng kiến thức mà còn góp phần bồi đắp niềm tự hào về truyền thống quê hương, đất nước, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Chính ủy Vùng mong muốn các em học sinh tích cực hưởng ứng, chủ động nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức, tham gia cuộc thi với tinh thần nghiêm túc, trung thực, đoàn kết, tự tin và quyết tâm đạt thành tích cao. Đồng thời khẳng định, mỗi kiến thức các em tích lũy hôm nay sẽ là hành trang quý báu để trở thành những công dân có tri thức, có trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng phát triển, cùng cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thông qua cuộc thi, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành giáo dục trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, phổ biến kiến thức pháp luật về biển, đảo; đồng thời lan tỏa tình yêu biển, đảo quê hương đến đông đảo học sinh, góp phần xây dựng thế hệ trẻ có bản lĩnh, tri thức, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.