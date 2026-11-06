Quảng Ngãi phạt 85,75 triệu đồng, đình chỉ 4 tháng cơ sở bánh mì Bà Được

Bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm nhập viện sau khi ăn bánh mì Bà Được.

Theo quyết định xử phạt của UBND tỉnh Quảng Ngãi, bà Nguyễn Thị Thúy (1968, trú phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), chủ cơ sở bánh mì Bà Được kinh doanh tại vỉa hè số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành, bị xử phạt về 2 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Cụ thể, hành vi thứ nhất là để thức ăn không được che đậy, ngăn chặn bụi bẩn, có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập. Hành vi thứ hai là cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên (cụ thể 175 người), nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo nội dung quyết định, trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 18 giờ ngày 9 và 10-10, một số người dân mua và sử dụng bánh mì có nhân tại điểm kinh doanh bánh mì Bà Được. Đến khoảng 15 giờ ngày 9-10, bệnh nhân đầu tiên xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn, sốt. Sau đó, các bệnh nhân khác cũng xuất hiện triệu chứng tương tự và đến các cơ sở khám, chữa bệnh cấp cứu, điều trị. Ngay khi nhận được thông tin, UBND phường Cẩm Thành phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Công an phường và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, làm việc với chủ cơ sở. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã lấy 13 mẫu thực phẩm cùng 9 mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy thực phẩm nhiễm vi sinh vật.

Căn cứ kết quả xác minh và các quy định pháp luật, UBND tỉnh quyết định xử phạt bà Nguyễn Thị Thúy 750.000 đồng đối với hành vi thứ nhất và 85 triệu đồng đối với hành vi thứ hai. Tổng mức phạt tiền là 85,75 triệu đồng. Ngoài hình thức phạt tiền, bà Nguyễn Thị Thúy còn bị đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong thời hạn 4 tháng. Về biện pháp khắc phục hậu quả, cơ quan chức năng buộc chủ cơ sở tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm gồm 2 kg chả heo, 7 lít nước sốt, 3 kg pa-tê, 0,5 kg chà bông, 0,5 kg ớt rim và 30 ổ bánh mì. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Thúy phải chịu mọi chi phí liên quan đến xử lý vụ ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị cho những người bị ngộ độc. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Quyết định cũng nêu tình tiết giảm nhẹ đối với bà Nguyễn Thị Thúy là đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho những người bị ngộ độc thực phẩm; không có tình tiết tăng nặng. UBND tỉnh giao UBND phường Cẩm Thành chủ trì, chỉ đạo Trạm Y tế phường giám sát, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.